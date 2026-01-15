RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Qué fue!

Abel Lobatón evita responder sobre la agresión a Samahara y promociona su academia: "Trae a tu hijo"

El padre de Samahara Lobatón evitó pronunciarse sobre la presunta agresión de Bryan Torres. Su actitud generó rechazo luego de aprovechar las cámaras para promocionar su academia.

Abel Lobatón pide respeto por agresión a Samahara, pero hace "cherry" a academia.
Abel Lobatón pide respeto por agresión a Samahara, pero hace "cherry" a academia. (Composición Karibeña)
15/01/2026

Abel Lobatón quedó en el centro de la polémica tras ser consultado por la presunta agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón. El exfutbolista decidió evitar pronunciarse sobre el delicado caso y pidió respeto por el momento familiar. Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida y generó duras críticas.

Papá de Samahara promociona negocio tras pregunta sobre agresión

Las cámaras del programa "Amor y Fuego" abordaron a Abel Lobatón luego de que se difundieran imágenes que muestran una presunta agresión contra Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres. Aunque muchos esperaban una postura clara, el popular 'Murciélago' prefirió guardar silencio y señaló que primero necesita conversar con su hija antes de dar cualquier declaración pública.

"No voy a hablar nada todavía, hasta que no hable con mi hija. Cuando hable con ella, ya me puedo comunicar con ustedes. (...) todo bien, todo tranquilo", respondió cuando le preguntaron por cómo se sentía tras ver las imágenes.

El reportero insistió en que se trata de una situación complicada que involucra violencia y le consultó si ya había conversado con Bryan Torres. Ante ello, Lobatón volvió a pedir calma y respeto. 

"Sí (es un tema complicado) y espero que respeten el momento difícil. Espera tranquilo que cuando yo hable con mi hija, ya voy a poder hablar", dijo, sin entrar en más detalles.

¿Evelyn Vela se burló de la agresión a Samahara Lobatón? La contundente respuesta de la ex amiga de Melissa Klug
Lee también

¿Evelyn Vela se burló de la agresión a Samahara Lobatón? La contundente respuesta de la ex amiga de Melissa Klug

Hasta ese momento, el exseleccionado nacional mantenía una postura reservada, argumentando que la familia debe estar unida y que no era el momento de hablar frente a cámaras. Sin embargo, lo que vino después terminó por encender la polémica y generar una ola de comentarios en redes sociales.

Cuando parecía que la entrevista había terminado, Abel Lobatón sorprendió al desviar el tema y aprovechar el espacio para promocionar su academia de fútbol. Esto fue considerado como inapropiado por los conductores del programa debido a la gravedad del caso. 

Bryan Torres podría ir a prisión por presunta agresión a Samahara Lobatón, según abogada: ¿Cuántos años?
Lee también

Bryan Torres podría ir a prisión por presunta agresión a Samahara Lobatón, según abogada: ¿Cuántos años?

"Gracias por estar aquí, por mirar el entrenamiento; trae a tu hijo, a tu sobrino, acá los espero para entrenarlo. Saludos", expresó ante cámaras.

Peluchín y Gigi critican actitud de Abel Lobatón

Las reacciones no se hicieron esperar. En el set de "Amor y Fuego", Gigi Mitre cuestionó duramente que Abel Lobatón aún no haya hablado con su hija pese al tiempo transcurrido.

"Vaya momento de hacer cherry y todavía no ha hablado. Me parece válido que no pueda opinar; lo que no es entendible es que, pasado tanto tiempo, hasta ahora no hable con ella", comentó la conductora.

Por su parte, Rodrigo González fue aún más crítico. El conductor señaló que la actitud del exfutbolista no ayuda en un caso tan delicado. 

"Estamos hablando de un tema de agresión a su hija y él está haciendo cherry para la academia. Con razón la hija lucra con la desgracia, hace el tour de la lágrima", expresó el popular 'Rodri'.

En conclusión, las pocas palabras de Abel Lobatón frente a la presunta agresión contra Samahara Lobatón y su decisión de promocionar su academia en ese contexto han generado rechazo y debate. Mientras el caso sigue siendo investigado y continúa causando indignación, muchos esperan que el exfutbolista pueda pronunciarse con mayor claridad cuando, según él, hable primero con su hija.

Temas relacionados Abel Lobatón agresión Bryan Torres karibeña promociona Samahara Lobaton

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocidas influencers fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez con sustancias ilícitas

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Recordada actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' sorprende al mostrar su avanzado embarazo: ¿De quién se trata?

Melissa Klug luce su renovada figura en la playa y deja inesperado mensaje: "Aquí soy feliz"

últimas noticias
Karibeña