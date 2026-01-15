Abel Lobatón evita responder sobre la agresión a Samahara y promociona su academia: "Trae a tu hijo"

Abel Lobatón quedó en el centro de la polémica tras ser consultado por la presunta agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón. El exfutbolista decidió evitar pronunciarse sobre el delicado caso y pidió respeto por el momento familiar. Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida y generó duras críticas.

Papá de Samahara promociona negocio tras pregunta sobre agresión

Las cámaras del programa "Amor y Fuego" abordaron a Abel Lobatón luego de que se difundieran imágenes que muestran una presunta agresión contra Samahara Lobatón por parte de Bryan Torres. Aunque muchos esperaban una postura clara, el popular 'Murciélago' prefirió guardar silencio y señaló que primero necesita conversar con su hija antes de dar cualquier declaración pública.

"No voy a hablar nada todavía, hasta que no hable con mi hija. Cuando hable con ella, ya me puedo comunicar con ustedes. (...) todo bien, todo tranquilo", respondió cuando le preguntaron por cómo se sentía tras ver las imágenes.

El reportero insistió en que se trata de una situación complicada que involucra violencia y le consultó si ya había conversado con Bryan Torres. Ante ello, Lobatón volvió a pedir calma y respeto.

"Sí (es un tema complicado) y espero que respeten el momento difícil. Espera tranquilo que cuando yo hable con mi hija, ya voy a poder hablar", dijo, sin entrar en más detalles.

Hasta ese momento, el exseleccionado nacional mantenía una postura reservada, argumentando que la familia debe estar unida y que no era el momento de hablar frente a cámaras. Sin embargo, lo que vino después terminó por encender la polémica y generar una ola de comentarios en redes sociales.

Cuando parecía que la entrevista había terminado, Abel Lobatón sorprendió al desviar el tema y aprovechar el espacio para promocionar su academia de fútbol. Esto fue considerado como inapropiado por los conductores del programa debido a la gravedad del caso.

"Gracias por estar aquí, por mirar el entrenamiento; trae a tu hijo, a tu sobrino, acá los espero para entrenarlo. Saludos", expresó ante cámaras.

Peluchín y Gigi critican actitud de Abel Lobatón

Las reacciones no se hicieron esperar. En el set de "Amor y Fuego", Gigi Mitre cuestionó duramente que Abel Lobatón aún no haya hablado con su hija pese al tiempo transcurrido.

"Vaya momento de hacer cherry y todavía no ha hablado. Me parece válido que no pueda opinar; lo que no es entendible es que, pasado tanto tiempo, hasta ahora no hable con ella", comentó la conductora.

Por su parte, Rodrigo González fue aún más crítico. El conductor señaló que la actitud del exfutbolista no ayuda en un caso tan delicado.

"Estamos hablando de un tema de agresión a su hija y él está haciendo cherry para la academia. Con razón la hija lucra con la desgracia, hace el tour de la lágrima", expresó el popular 'Rodri'.

En conclusión, las pocas palabras de Abel Lobatón frente a la presunta agresión contra Samahara Lobatón y su decisión de promocionar su academia en ese contexto han generado rechazo y debate. Mientras el caso sigue siendo investigado y continúa causando indignación, muchos esperan que el exfutbolista pueda pronunciarse con mayor claridad cuando, según él, hable primero con su hija.