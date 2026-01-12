Amor Rebelde genera polémica en concierto y usuarios reaccionan: "Eso no es show"

La agrupación de cumbia Amor Rebelde viene causando polémica en redes sociales luego de que se viralizara un video de uno de sus conciertos, donde se observa una animación considerada por muchos como subida de tono. El momento ha generado indignación y también defensas, dividiendo la opinión del público que sigue a la orquesta.

Amor Rebelde causa polémica con su show

La agrupación de cumbia Amor Rebelde generó polémica en redes sociales con un video. El clip corresponde a una presentación en vivo donde el animador Jairo Campos conocido como 'El Santeño' interactúa con las cantantes de la agrupación de una forma que varios usuarios calificaron como inapropiada para un concierto.

En las imágenes se escucha al animador repetir frases que rápidamente llamaron la atención de los asistentes del concierto en Arequipa y de quienes vieron el clip en redes. La forma en que se dio el intercambio, tanto en palabras como en gestos y tonos, provocó que muchos cuestionaran si eso realmente forma parte de un show musical.

Durante la presentación, 'El Santeño' se dirige primero a una de las cantantes y se le escucha decir: "Dame tu cosita", a lo que Alejandra Guerrero responde: "Ah, ah" y luego "Ah, aaaaah", en un tono que varios usuarios interpretaron como sexualizado.

La escena se repite más de una vez, generando risas en parte del público. Sin embargo, también causó incomodidad en otros.

Minutos después, el animador vuelve a insistir y menciona a otra integrante: "¡Ale Seijas!... Dame tu cosita", mientras ella responde "Ah, ah" y luego "Ah, aaaaah".

La situación no quedó ahí, ya que el mismo diálogo se repitió con Kassandra Chanamé, a quien también se le escucha responder de la misma forma ante la frase del animador. Para usuarios en redes sociales, el show fue calificado como vulgar y fuera de lugar.

Tras ello 'El Santeño' se dirigió a otra de las vocalistas. "¡Paola Rubio!... Dame tu cosita", dijo el animador, a lo que la cantante respondió: "No, Santino, mejor tú, saca tu chiquita". La respuesta no quedó ahí, ya que el animador cerró con: "Chiquita te va a dejar", frase que terminó por encender la polémica.

Reacciones divididas del público

En redes sociales, las opiniones fueron muy claras y se mostraron divididas. Algunos usuarios criticaron duramente lo ocurrido, señalando que ese tipo de situaciones desvirtúan el sentido de un concierto.

"Eso no es show qué feo uno ya ni puede ver un verdadero concierto", escribió una persona molesta. Otro comentario señalaba: "En qué momento sexualizan tanto un concierto", cuestionando el rumbo que están tomando algunos espectáculos de cumbia.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la agrupación y al animador. Aseguraron que se trata de una forma de entretenimiento que siempre ha estado presente en este tipo de eventos.

"A mí sí me gusta, de eso se trata de dar show ja ja ja", comentó un usuario, asegurando que ese tipo de animación es parte del entretenimiento que busca el público.

En conclusión, hasta el momento, Amor Rebelde no se ha pronunciado oficialmente sobre la polémica. Mientras tanto, el video sigue circulando y generando debate. Para unos, se trató solo de un show exagerado; para otros, fue una falta de respeto al público. Lo cierto es que este episodio vuelve a poner en discusión los límites del espectáculo en los conciertos de cumbia y lo que realmente espera ver la gente.