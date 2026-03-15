Integrantes de Amor Rebelde revelan detalles inéditos de atentado en Trujillo: "Nos llevamos un gran susto"

El pasado fin de semana, extorsionadores atacaron una discoteca de Trujillo por tercera vez este año. Amor Rebelde estaba en el escenario cuando sucedieron los hechos donde varios personas resultaron heridas. Ahora la agrupación ha revelado detalles de como fue ese momento en una entrevista en 'El Reventonazo de la Chola'.

Amor Rebelde relata el momento del atentado

En el espacio televisivo, los miembros de la agrupación contaron que el hecho ocurrió cuando todos se encontraban sobre el escenario interpretando su repertorio. La situación se produjo de forma repentina y generó pánico entre los músicos y el público presente.

La cantante Valeria Ortiz, integrante del grupo, recordó con angustia los segundos posteriores al ataque y cómo reaccionó para protegerse mientras trataba de tranquilizar a su familia.

"Me sentí muy asustada, lo primero que hice fue agacharme y bajar. (¿Llamaste a tu casa?) Sí avisé que estaba bien porque estaban transmitiendo en vivo y mi mamá estaba pendiente en la transmisión porque no puede viajar conmigo. Estaba muy asustada, pensaba que me había pasado algo", relató.

Por su parte, el integrante Mathias Zevallos explicó que la situación sorprendió a todos debido a que ocurrió de forma inesperada en medio de la presentación. Según contó, nadie imaginaba que el espectáculo terminaría en un momento tan tenso.

"Todos nos llevamos un gran susto de lo que fue la situación, fue algo que pasó de un momento para otro", comentó.

Las declaraciones reflejan el impacto emocional que dejó el atentado en los integrantes del grupo, quienes vivieron momentos de incertidumbre mientras trataban de entender lo que estaba ocurriendo dentro del local.

Integrantes del grupo recuerdan el miedo vivido

Durante la entrevista también hablaron otras integrantes de la agrupación, quienes describieron la angustia que sintieron al ver a personas afectadas tras el ataque.

La cantante Ale Seijas confesó que el miedo fue inevitable, sobre todo al pensar en su familia y en la responsabilidad que tiene como madre. Además, recordó que anteriormente ya había experimentado situaciones de inseguridad cuando formaba parte de otra agrupación musical.

"En ese momento sentí bastante miedo porque tengo una familia, una hija, no solo yo sino también mis compañeras. Ver a la gente tirada es algo que no se puede explicar hasta que lo vives. Fue una sensación fuerte porque anteriormente en el grupo que estaba siempre tuve ese miedo", explicó.

Por su parte, Kassandra Chanamé reveló que, por circunstancias del destino, ella no se encontraba exactamente sobre el escenario en el momento de la explosión, sino a un costado del mismo. Sin embargo, la experiencia también la impactó profundamente.

"Muy triste la situación que vivimos en ese momento. Por cosas del destino yo estaba al lado del escenario, me encontraba igual acompañando a mis compañeros. Igual no sé qué hubiera pasado si me encontraba ahí porque soy una persona muy nerviosa, pero es muy triste porque anteriormente nosotros teníamos la oportunidad de demostrar nuestro talento sin miedo a nada", expresó.

El atentado ocurrido en la discoteca de Trujillo no solo dejó personas heridas, sino también una profunda preocupación entre los artistas que trabajan en escenarios nocturnos. Los integrantes de Amor Rebelde aseguran que la experiencia fue impactante y que aún procesan el miedo que sintieron durante el ataque.