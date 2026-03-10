Amor Rebelde revela que ayudará a los heridos tras el ataque en Trujillo: "Vamos apoyar económicamente"

El pasado fin de semana, extorsionadores atacaron una discoteca de Trujillo por tercera vez este año. Amor Rebelde estaba en el escenario cuando sucedieron los hechos donde varios personas resultaron heridas y contaron lo que vivieron.

Amor Rebelde tienen miedo

El programa 'Magaly TV: La Firme' conversó con Jairo Campos 'Santeño' y Paola Rubio de Amor Rebelde, quienes contaron cómo vivieron el momento del ataque a la discoteca en la madrugada del sábado 7 de marzo en Trujillo.

"Preocupados porque tenemos familia, casi todos tenemos hijos, preocupados por la situación que acontece en el país. Nosotros tenemos miedo y solo queremos trabajar", expresaron ambos artistas.

Así mismo, señalaron que en un inicio pensaron que se trataba de un problema en el equipo de sonido, pero después se dieron con la sorpresa de personas heridas tiradas en el suelo producto de la explosión de un artefacto en medio de la pista de baile.

"Estábamos bailando y escuchamos (la explosión), pensamos que era el sonido, pero vimos gente que se iba y en el piso, entonces nos bajamos toditos. La gente en el baño escondida, yo me asusté bastante, nos pusimos a llorar y nos tuvieron que sacar bastante rápido. Yo fui sangre en el piso. Subimos al bus y nos sacaron con policías", contaron.

El grupo de cumbia señalaron la falta de seguridad en Trujillo y piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque tienen miedo de volver a trabajar sin el apoyo correcto para la seguridad de ellos, como del público.

Apoyarán a heridos

Este sería el tercer atentado que sufre la discoteca de Trujillo en el 2026, donde dos personas se encuentran en UCI con pronóstico reservado, seis internados y más de 40 personas heridas. En este sentido, los integrantes de la agrupación señalaron que las familias afectadas se comuniquen con ellos para poder brindarles un poco de apoyo.

"Vamos apoyar económicamente y desearle lo mejor a sus familiares, que estén tranquilos. Contáctenos para que ver cómo nuestro mánager Irvin pueda comunicarse, aporque eran fans que venían a ver a Amor Rebelde", agregaron en la entrevista.

De esta manera, Amor Rebelde señala que se encuentran preocupados por la inseguridad en Trujillo tras el atentado que sufrieron a mitad de su presentación. Además, no se hicieron ajenos y revelan que están dispuestos a apoyar a las personas que se encuentran internados tras haber asistido a la discoteca.