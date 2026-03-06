Tula Rodríguez revela que su hija afrontó una tercera operación: "Es una niña valiente"

Tula Rodríguez generó preocupación entre sus seguidores al contar que su hija Valentina tuvo que ingresar por tercera vez a una operación. A través de sus redes sociales, la actriz y conductora compartió el difícil momento que atraviesa como madre y pidió apoyo espiritual para su familia. Tras horas de angustia, reveló cómo salió la cirugía.

Tula Rodríguez cuenta que su hija enfrentó una tercera operación

Tula Rodríguez vivió una de las noches más difíciles de su vida como madre. La actriz y exconductora de televisión sorprendió a sus seguidores al revelar que su hija Valentina tuvo que ingresar por tercera vez al quirófano.

La noticia la compartió a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje acompañado de fotografías de su hija antes de la operación. En su publicación, la también empresaria dejó ver la mezcla de miedo, fe y esperanza que sentía en ese momento. El mensaje rápidamente conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle palabras de apoyo y oraciones.

"Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos", escribió Tula.

En medio de la preocupación, la conductora también aprovechó para destacar la fortaleza que ha demostrado su hija durante todo este proceso médico. Según contó, la menor ha enfrentado cada dificultad con mucha valentía. Para Tula, su hija se ha convertido en un verdadero ejemplo de fuerza y esperanza.

"No hay forma de explicar lo fuerte que es... es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien", expresó conmovida.

La actriz también confesó que en ese momento solo se aferraba a su fe para mantener la calma mientras esperaba noticias de la operación. En su mensaje, Tula Rodríguez decidió pedir el apoyo de las personas que la siguen en redes sociales. Con mucha humildad, pidió que quienes quisieran se sumaran a una cadena de oración por la salud de su hija.

"Si quieren acompañarnos con una oración por mi Vale, se los agradecería de corazón. Me haría sentir muy acompañada en este momento", escribió.

El pedido generó una ola de mensajes llenos de cariño. Muchos seguidores respondieron rápidamente enviando palabras de ánimo y mensajes de fe.

Entre los comentarios se podían leer frases como: "Dios está con ustedes", "Todo saldrá bien" o "Mucha fuerza para Valentina".

La operación fue un éxito

Horas después de la angustia, Tula volvió a usar sus redes sociales para compartir una buena noticia. La conductora contó que la operación de su hija había salido bien y agradeció a todas las personas que la acompañaron con sus oraciones. Muy emocionada, expresó su alivio al saber que todo había resultado favorable.

"Ay Señor, les juro, que me llegó el alma al cuerpo. Agradecimiento por todos los deseos. Gracias Dios", afirmó. "Ya le tengo en el cuarto", expresó Tula a las 6:52 de la mañana.

06.03.26 | Tula Rodríguez celebra que la tercera operación de su hija fue exitosa. Fuente: Instagram de Tula Rodríguez pic.twitter.com/TwCrkRG0H8 — @ghelanma (@ghelanma) March 6, 2026

Valentina, hija de Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, nació con una condición auditiva llamada microtia, lo que significa que nació sin una oreja. Desde pequeña ha pasado por diferentes tratamientos y cirugías para mejorar su calidad de vida.

Pese a los desafíos, la joven ha demostrado una gran fortaleza. Hoy su historia ha conmovido a muchas personas, mientras su madre celebra que esta nueva operación terminó con buenas noticias y agradece el apoyo recibido en un momento tan difícil.

Tula Rodríguez revela que su hija ya está en su cuarto tras operación. (Instagram)

En conclusión, Tula Rodríguez confirmó que la operación de su hija Valentina fue un éxito y agradeció a todas las personas que la acompañaron con oraciones durante las horas de angustia. La conductora expresó su alivio al saber que la menor ya se encuentra en su cuarto recuperándose, mientras continúa el proceso médico que enfrenta desde pequeña por su condición auditiva.