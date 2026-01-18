Tula Rodríguez vivió emotivo momento con su hija en concierto de Bad Bunny: "Este recuerdo queda para siempre"

Bad Bunny regresó a Lima con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, convirtiendo el Estadio Nacional en el epicentro del espectáculo el sábado 17 de enero. Miles de fanáticos disfrutaron de la música y la energía del artista puertorriqueño. Más allá del show, uno de los momentos más emotivos ocurrió fuera del escenario, cuando Tula Rodríguez vivió una experiencia cargada de emoción junto a su hija Valentina.

Tula Rodríguez y el emotivo instante que vivió con su hija

A través de sus redes sociales, Tula Rodríguez difundió un video que rápidamente captó la atención de sus seguidores. En las imágenes, la conductora aparece junto a su hija, fruto de su relación con el fallecido productor Javier Carmona, mientras ambas cantan el tema "DtMF" (Debí tirar más fotos), una de las canciones más sensibles del repertorio de Bad Bunny.

El registro muestra a madre e hija grabándose de manera simultánea, compartiendo un momento íntimo en medio del multitudinario concierto. La emoción fue evidente, ya que Tula no pudo contener las lágrimas al vivir esta experiencia con su pequeña, reflejando la conexión especial que mantienen.

Lejos de tratarse solo de un video más del evento, el material transmitió un mensaje profundo sobre el vínculo familiar y la importancia de crear recuerdos significativos. Junto a las imágenes, la presentadora de televisión acompañó la publicación con un mensaje que conmovió a sus seguidores.

"A pesar de la diferencia de edad, de las etapas distintas y de ver la vida desde lugares tan diferentes, conectamos en momentos como este. Un concierto, una canción, mirarnos y saber que estamos viviendo algo juntas. Verte disfrutar, cantar y ser feliz me recuerda que crecer no nos separa, también nos une. Este recuerdo se queda para siempre", escribió Rodríguez.

Reacciones al video de Tula Rodríguez y su hija

La publicación de la actriz y conductora no tardó en generar una ola de reacciones. Decenas de usuarios expresaron su emoción en la sección de comentarios, destacando la ternura del momento. Frases como:

"Me apachurraron el corazón, Tulita", "Hermosas", "Estos videos están lindos", "Bellas madre e hija" y "Me has hecho emocionar, Tula" reflejaron el impacto que tuvo el testimonio en redes sociales.

El regreso de Bad Bunny al Perú no solo ofreció un espectáculo multitudinario, sino también momentos que trascendieron el escenario. Desde la emotiva experiencia de Tula Rodríguez con su hija hasta la presencia de figuras del espectáculo en 'La Casita', el concierto del 17 de enero reafirmó el impacto del artista y cómo su música crea recuerdos inolvidables.