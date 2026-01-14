Actores de "Al fondo hay sitio" encienden rumores de romance tras foto y mensajes cariñosos

"Al fondo hay sitio" no solo sigue dando que hablar por lo que pasa en la pantalla, sino también por lo que ocurre fuera de cámaras. Esta vez, los protagonistas de una de las parejas más queridas de la temporada 2025, Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer, han encendido las redes sociales al mostrarse muy cercanos en una reunión y en sus propias publicaciones. Las imágenes y mensajes no han pasado desapercibidos.

Actores de "Al fondo hay sitio" se lucen cariñosos en foto y redes

La ficción quedó atrás, pero la química sigue dando que hablar. Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer, actores de "Al fondo hay sitio", han encendido las redes sociales tras dejarse ver muy cercanos en una reunión y por los mensajes llenos de cariño que se dedican en Instagram. Los fans no tardaron en preguntarse si el amor que no se dio en la serie ahora estaría naciendo en la vida real.

La imagen que lo cambió todo empezó a circular en redes y portales de espectáculos. En la foto, Guadalupe Farfán aparece sonriente mientras Mathias Spitzer la abraza por la espalda y ambos se muestran tomados de la mano. El gesto fue suficiente para que los seguidores empiecen a unir piezas y hablen de un posible romance.

Para muchos, no se trata de una simple amistad. La complicidad que se ve en la foto recordó de inmediato la historia de 'July' y el doctor Francisco Vivas, una de las más comentadas de la temporada 2025 de "Al fondo hay sitio", aunque en la ficción no tuvo final feliz.

Desde que compartieron escenas en la serie, el público notó que había algo especial entre ellos. Ahora, esa cercanía parece mantenerse fuera del set. A esto se suman las constantes interacciones en redes sociales, donde ambos se comentan publicaciones con mensajes que no pasan desapercibidos.

Mathias ha dejado reacciones que no pasaron desapercibidas, como "ALA", acompañada de caritas con ojos de corazón cuando ella publicó fotos en la playa; "Eres increíble", seguido de un corazón rojo cuando la actriz se despidió de AFHS; y "Dms merecido", junto a íconos de fuego, cuando ella fue nominada a un premio.

Comentarios de Mathias Spitzer y Guadalupe Farfán. (Captura de pantalla)

Ella también responde con el mismo cariño y no duda en comentar en sus publicaciones frases. Sus comentarios dejaron en evidencia la buena química entre ambos.

"Qué churroooo", escribió Guadalupe, acompañadas de un corazón a una publicación de Mathías en la playa. Previamente comentó corazones a otro post del actor donde destaca sus presentaciones.

Estos intercambios han sido tomados por los fans como pistas claras de que entre ambos hay algo más que compañerismo. Incluso, han compartido momentos juntos cantando el tema "Si lo sientes", canción que se convirtió en el himno del amor de sus personajes en la novela.

¿Amistad, complicidad o algo más?

Guadalupe Farfán, de 21 años, cerró una etapa importante al despedirse de "Al fondo hay" sitio a fines del 2025, decisión que tomó para enfocarse en nuevos proyectos y seguir creciendo como actriz. Su salida fue muy comentada y recibió el respaldo del público que la vio madurar en la pantalla chica.

Por su parte, Mathias Spitzer, de 28 años, continúa activo en la actuación y la música. Además de su paso por la serie, es vocalista del grupo pop peruano Foné y ha participado en cine, teatro y otras producciones televisivas, lo que lo mantiene en constante movimiento.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que exista una relación sentimental. Sin embargo, las fotos, los gestos y los mensajes cariñosos han sido más que suficientes para ilusionar a los seguidores.

En conclusión, mientras no haya una confirmación directa, el rumor sigue creciendo. Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer prefieren guardar silencio, pero su cercanía ha despertado la emoción de los fans, quienes esperan que esta historia tenga el final feliz que no pudo ser en la ficción. Por ahora, la duda queda en el aire y las redes siguen atentas a cada nuevo detalle.