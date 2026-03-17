María Pía sobre reconciliación de Gustavo y Maju Mantilla: "No me involucren en un triángulo amoroso"

Desde que Gustavo Salcedo fue captado con Maju Mantilla nuevamente en un viaje sin sus hijos, se habló de una reconciliación. A pesar de que unos días antes, el deportista fue captado con la veterinaria María Pía Vallejos, quien ahora ha decidido hablar ante los medios.

María Pía Vallejos sobre reconciliación de Gustavo con su esposa

Aunque la joven veterinaria no quiso responder a una entrevista del programa 'Amor y Fuego' afuera de su casa, sí pudo responder algunos mensajes a través de una reportera. Es así como María Pía Vallejos afirmó nuevamente que prefiere mantener su privacidad, pero señala que nunca afirmó tener una relación con Gustavo Salcedo.

"Hay cosas que prefiero reservar y manejarlo de forma personal. Mi sinceridad y transparencia traspasó pantallas y creo que la mayoría lo pudo notar. Yo nunca dije que estuve en una relación con Gustavo, tampoco lo haría porque no es así. Que la gente lo entienda así, no tiene nada que ver conmigo. No me avergüenzo de mis sentimientos y es de humanos reconocerlos", expresó.

La joven afirmó que sí tuvo sentimientos por el aún esposo de Maju Mantilla, pero deja en claro que no pertenece al medio y jamás estuvo involucrada en un triángulo amoroso.

"No me escondido, tampoco lo haré, pero es una situación que empezó entre dos y entre dos se va a mantener. Entiendo la curiosidad, pero no pertenezco al medio y decido mantener la situación en privado. Solo un favor, no me involucren en un triángulo amoroso, ya que jamás me involucraría sentimentalmente con una persona que esté en una relación", declaró.

El tiempo le dará la razón

Así mismo, la reportera le comenta que debería olvidarse de Gustavo Salcedo y buscar a alguien mejor. Además, de que todo lo relacionado con la reconciliación del deportista con la exreina de belleza, la involucrarán por haber sido la saliente.

"Que le salpica toda la reconciliación de Gustavo y Maju", le menciona la reportera, y María Pía responde: "Era consciente de eso y me hago responsable de mis decisiones. Prefiero dejar la noticia ahí y que el tiempo termine dando la razón a quién la tiene".

De esta manera, María Pía Vallejos ha dejado en claro que no desea ventilar nada de lo que pasó con Gustavo Salcedo, menos ahora que se luce con Maju Mantilla. Aunque sí deja en claro que nunca se metió en una relación amorosa.