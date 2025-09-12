Magaly minimiza la renuncia reportera y afirma que no la retendrá: "La única imprescindible soy yo"

La renuncia de la reportera Nathaly Julca al programa Magaly TV, La Firme, generó mucho revuelo, ya que se trataba de una de las voces más representativas a la hora de hacer promoción al programa y también en la narración de los reportajes que presenta el programa de espectáculos de ATV.

Magaly fue consultada sobre esta repentina renuncia y dejó en claro que nadie es indispensable en su equipo de trabajo, excepto ella. Además, dejó claro que todos son libres de trabajar o renunciar a un puesto, cuando lo consideren necesario y por los motivos que deseen.

Magaly minimiza la renuncia de Nathaly Julca

Hace unos días, la reportera confesó en una entrevista que su salida estuvo motivada por un mal ambiente laboral, en referencia a que habrían diferencias con otros reporteros del programa. Aunque también resaltó que nunca tuvo un choque directo con Magaly Medina.

Días después, la conductora concedió una entrevista a un medio de comunicación, donde al ser consultada por la renuncia de su reportera, dijo que no le daba importancia, ya que no está renunciando su productor, sino solo "una reportera más".

Asimismo, Magaly indicó que ella es la única persona que no se puede reemplazar en el programa, pero los demás sí. Además, aseguró que a lo largo de la existencia de Magaly TV han entrado y salido muchos reporteros, lo cual no ha afectado al programa.

"En el programa nadie es imprescindible. Discúlpame la falta de modestia, pero la única imprescindible en ese programa soy yo. Los demás forman parte de mi equipo que me apoya a sacar el programa, que ha sido como una escuelita. Muchos, muchos reporteros han entrado y han salido. El programa va a seguir funcionando", dijo.

Finalmente, la periodista mandó un comentario directo, asegurando que toda persona es libre de trabajar o dejar de hacerlo en un lugar en el que no se sienta cómodo, por lo que eso no impedirá que ella y su equipo continúen trabajando con normalidad.

"El que no se sienta cómodo o el que deje de producir, las puertas están abiertas. Acá nadie, como te dije, es indispensable en este programa. No lo es (...) No será ni el primer reportero ni la primera reportera que se vaya. Yo no estoy para detener a nadie. El que se quiere ir, se va. El que no se siente cómodo, se va", concluyó.

Es así que, la renuncia de Nathaly Julca marcó un cambio en el equipo de Magaly TV, pero Magaly Medina dejó claro que el programa no se detendrá por ello. Para la conductora, todos son reemplazables, salvo ella misma, a quien considera la única imprescindible.