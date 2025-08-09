¿Se salió de control? Milenka Nolasco inaugura su discoteca luciendo demasiado lleno por ingreso libre

Milenka Nolasco es una influencer que ha llamado la atención de los medios y ahora, sorprendió con la inauguración de su discoteca llamado 'El party de Mile'. Como se anunció el ingreso libre por la inauguración, el lugar terminó muy abarrotado haciendo pasar por diferentes momentos incómodos a varios invitados.

Inauguró su discoteca completamente abarratado

El pasado viernes 8 de agosto, Milenka Nolasco inauguró de manera oficial su discoteca 'El Party de Mile'. Es así como la joven decidió invitar a grandes figuras de las redes sociales y quienes se hicieron presente fueron Cristorata, Diealis, Moca, Emilio Jaime, El Padre Domingo, Dafonzeka y otros artistas más.

Como el ingreso era libre, el lugar se llenó por completo y la joven Milenka Nolasco realizó una transmisión por Kick donde contaba todo lo que iba pasando. Es así como la creadora de contenido le informaron que llegaron más invitados importantes, pero que lamentablemente ya tenía box y al parecer, algunas personas se habrían colado sin consumir ningún producto.

Además de este impase, la joven tuvo a varios de sus amigos cantando en el escenario y ella también subió a cantar su canción junto a sus amigos. Según informaron varios de los asistentes, la discoteca lució completamente llena hasta la madrugada y hubo un poco de desorganización de los boxes.

¿Quién es Milenka Nolasco?

Milenka Nolasco es una creadora de contenido peruana nacida el 2 de enero de 2005, que ha logrado destacarse en las redes sociales gracias a su carisma y su habilidad para conectar con su audiencia. A sus 20 años, la creadora de contenido Milenka Nolasco ha sido posicionada como una de las figuras más destacadas del entorno digital peruano.

En plataformas como TikTok, Instagram y Kick, ha sido consolidada una comunidad de más de un millón de seguidores. En Instagram, su perfil @milenkanolasco supera los 460 mil seguidores, mientras que en TikTok, la cuenta @milenka.nolasco_ ha sido seguida por más de un millón de usuarios y ha recibido más de 21.1 millones de "me gusta".

En Kick, ha sido vista interactuando en transmisiones en vivo con su madre y mánager, Anita. Asimismo, se ha dado a conocer en la música urbana mediante colaboraciones con KID FLEX, con temas difundidos en YouTube.

