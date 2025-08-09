Melissa Klug presume que su hija Melissa Lobatón terminó su carrera: "Vamos por ese sueño"

Melissa Klug está más feliz que nunca y quiso compartirlo con todos sus seguidores. La "Blanca de Chucuito" usó sus redes sociales para mostrar el gran orgullo que siente por su hija Melissa Lobatón, fruto de su relación con el exfutbolista Abel Lobatón, quien acaba de terminar su carrera de pastelería a los 22 años.

Melissa Klug celebra orgullosa el logro de su hija Melissa Lobatón

En sus historias de Instagram, Melissa Klug publicó una foto de la última prueba de su hija Melissa Lobatón: una torta de buttercream con frambuesas. No dudó en escribir un mensaje cargado de emoción.

"Estoy tan orgullosa de ti mi vida, terminaste tu carrera de pastelería. Ahora sí vamos por ese sueño. Te amo con todo mi ser", escribió la empresaria, dejando en claro lo importante que es este logro para ella y su familia.

Historia de Melissa Lobatón. (Instagram)

La respuesta de Melissa Lobatón. La nueva pastelera profesional no se quedó atrás y también quiso dedicarle unas palabras a su mamá.

"Te amo madre, gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo", escribió Melissa Lobatón en una historia de Instagram, reflejando el cariño y la unión que las une.

Esta interacción entre madre e hija enterneció a los fanáticos, que resaltaron la relación cercana y la constante motivación que Melissa Klug da a todos sus hijos para que sigan sus sueños.

Una mamá orgullosa de todos

Melissa Klug es madre de seis hijos: Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, dos hijos con Jefferson Farfán y una bebé con Jesús Barco. Siempre ha mencionado que su mayor orgullo es ver a sus hijos cumplir sus metas y convertirse en personas de bien.

En esta ocasión, la empresaria no solo celebra el título de su hija, sino también la dedicación que tuvo para lograrlo. El camino no fue fácil, pero con esfuerzo y apoyo familiar, Melissa Lobatón pudo culminar su carrera con éxito.

Un paso hacia nuevos sueños. Aunque no dio detalles sobre el "sueño" que mencionó en su mensaje, muchos especulan que podría tratarse de un proyecto en conjunto entre madre e hija, posiblemente relacionado con la repostería.

Cabe mencionar que la foto de la torta fue publicada originalmente en la cuenta Dolce Angela, emprendimiento donde Melissa Lobatón es la encargada de elaborar los postres. Este negocio recibe pedidos en todo Lima, por lo que no sorprendería que pronto se expanda o crezca aún más. Por ahora, madre e hija celebran este logro y se muestran más unidas que nunca.

Este momento demuestra que, más allá de los titulares de farándula o los comentarios sobre su vida personal, Melissa Klug sigue enfocada en lo que realmente le importa: el bienestar y los logros de sus hijos. Como ella misma lo dijo ama a su hija Melissa Lobatón con todo su ser, una frase que resume el orgullo y amor incondicional que siente por cada uno de ellos.