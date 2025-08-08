Diego Chávarri tras decir que se casaría con Melissa Klug: "No tengo problemas con ella ni con Jesús Barco"

¡Habló sin pelos en la lengua! Diego Chávarri sigue generando titulares tras su regreso a "Esto es Guerra". Esta vez, el exfutbolista rompió su silencio sobre su pasada relación con Melissa Klug y fue claro al decir que no tiene ningún problema con ella ni con su actual pareja, Jesús Barco.

Diego dice que "se casaría" con Melissa... pero luego lo aclara

Durante una reciente dinámica en el programa, Diego Chávarri fue desafiado a elegir entre tres de sus ex: Andrea San Martín, Onelia Molina y Melissa Klug. Tenía que decir con quién se besaría, con quién se casaría y a quién bloquearía.

La sorpresa fue cuando mencionó a Melissa Klug como la elegida para llegar al altar. Sin embargo, en una entrevista con "América Hoy", explicó que todo fue parte del juego y que no tiene un interés real en retomar nada con la popular "Blanca de Chucuito".

"Lo dije por decir. Si dije que me casaba con Andrea, puede aplicar para Melissa también. Y viceversa", comentó Diego con tranquilidad. Además, aclaró que no quiso causar polémica: "No quiero titulares que digan 'Diego se quiere casar con Melissa Klug'. El pasado ya no tiene importancia en mi vida".

El chico reality también aclaró que no tuvo intención de incomodar a nadie, ni mucho menos a Jesús Barco, actual pareja de Melissa.

"No, imposible. Yo he hablado todo, todas las respuestas han sido súper tranquilas de mi parte", dijo Chávarri.

Sobre su vínculo actual con Melissa, Diego fue directo. Aunque no hay comunicación, él asegura que no hay malos sentimientos de su parte.

"Con Melissa no hablamos hace muchísimo tiempo, pero pensaría yo que tampoco hay ningún problema con ella", confesó Diego.

Y cuando le preguntaron por Jesús Barco, también respondió sin rodeos. Mencionó que pese a que no lo conoce, lo saludaría sin problemas.

"No conozco a Jesús, tampoco tengo un problema con él. Si lo veo, lo saludo normal, sin problema", expresó el chico reality.

¿Los saludaría?

Diego Chávarri fue más allá y habló de cómo actuaría si se encuentra a Melissa Klug en público sola o con Jesús Barco.

"Me imagino que si está al costado de él, de repente sí la saludo. Pero si está sola en un lugar, no me voy a acercar", confesó.

Estas declaraciones dejaron en claro que el "Diablito" quiere evitar cualquier malentendido y prefiere mantener el respeto.

Diego Chávarri aseguró que ya dejó el pasado atrás y que no tiene problemas con Melissa Klug ni con Jesús Barco. Aunque sus declaraciones en EEG llamaron la atención, él explicó que todo fue parte del juego. Ahora está enfocado en su presente y no piensa revivir viejos conflictos.