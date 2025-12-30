Pamela López lanza indirecta por deuda de S/80 mil de Christian Cueva: "Justo para pagar a mi madrecita"

Pamela López sigue acaparando titulares tras soltar un comentario picante en pleno evento en Trujillo. La aún esposa de Christian Cueva fue invitada a una premiación de fin de año y, en medio de su discurso, no dudó en lanzar una indirecta sobre la deuda que el futbolista tendría con su mamá.

Pamela López lanza irónica frase sobre la deuda de Christian Cueva

Pamela López volvió a dar de qué hablar luego de protagonizar un momento que no pasó desapercibido durante un evento en Trujillo. La influencer, que fue invitada a una premiación de fin de año, aprovechó el micrófono para lanzar una frase con tono irónico sobre la deuda que, según ella, Christian Cueva aún mantiene con su mamá.

En un video compartido en sus redes sociales, se ve a Pamela López sonriente sobre el escenario, animando al público. De pronto, soltó un comentario que encendió las redes.

"Estoy contenta de estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a mi amigo Pantera Producciones, un éxito en todo el norte del país. Siempre con los eventos deportivos porque aquí, ¿cuánto fue? (S/80.000...) Justo S/80.000 los que necesito para pagarle a mi madrecita. ¿Aceptas Yape?", expresó entre risas, desatando carcajadas entre los presentes.

Aunque la frase fue dicha con humor, muchos la interpretaron como una clara indirecta hacia Christian Cueva. El futbolista según denunció la propia Pamela semanas atrás, tendría una deuda de S/80.000 con su madre.

@ameg_pe 30.12.25 | Pamela López lanza indirecta por deuda de S/80 mil que Christian Cueva tendría con su mamá. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Pamela López contó que su madre prestó S/80.000 al futbolista durante una etapa complicada. Según explicó, el dinero fue entregado de buena fe, sin intereses y con el compromiso de devolverlo pronto. Sin embargo, hasta la fecha no habría recibido el pago.

Incluso, mostró conversaciones privadas donde, aparentemente, el jugador reconocía el préstamo, lo que encendió aún más la polémica. Este tema causó gran revuelo en redes sociales, ya que muchos usuarios consideraron que el gesto de la madre de Pamela fue un acto de confianza que no merecía terminar así.

Pamela responde a críticas y anuncia acciones

En medio de esta controversia, Pamela volvió a pronunciarse en un live sobre Christian Cueva luego de que el futbolista hiciera una videollamada a sus hijos durante Navidad. Según la influencer, él se encontraba en presunto estado de ebriedad, lo que la llevó a expresar su molestia públicamente.

"Voy a defenderme a mí y a los que dependen de mí... porque no son hijos de nadie, son mis hijos. Yo los crío, yo los educo, yo los asisto, yo estoy con ellos todo el tiempo. Entonces respétate, respeta a tu pareja, respétame a mí y sobre todo respeta a mis hijos", dijo Pamela, visiblemente afectada.

La también empresaria aseguró tener más pruebas en video sobre situaciones que, según ella, dejan mal parado al futbolista. Advirtió que llevará el caso ante las autoridades.

"No puedo publicar todo el video porque salen mis hijos, pero lo haré con las entidades correspondientes para que se entienda todo el contexto de un maltrato psicológico", explicó.

En conclusión, Pamela López reavivó la polémica con Christian Cueva. Su comentario sobre la supuesta deuda de S/80.000 con su mamá desató todo tipo de reacciones y volvió a poner sobre la mesa los conflictos personales entre ambos. Mientras la influencer continúa firme en su postura y anuncia medidas legales, el público sigue pendiente de los nuevos capítulos de esta historia.