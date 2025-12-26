Pamela López acusa a Cueva tras llamada en aparente estado de ebriedad: "Hiciste llorar a mis 3 hijos"

La Navidad no fue nada tranquila para Pamela López, quien encendió las redes tras exponer un nuevo enfrentamiento con su expareja, el futbolista Christian Cueva. La trujillana compartió en sus historias de Instagram videos y mensajes en los que aseguró que el jugador llamó a sus hijos en aparente estado de ebriedad, provocando que los menores terminaran llorando.

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras llamada

Pamela López hizo una fuerte acusación contra su expareja, el futbolista Christian Cueva. La trujillana compartió en sus historias de Instagram varios mensajes y videos en los que se observa que el jugador llamó a sus hijos en aparente estado de ebriedad, provocando que los pequeños rompieran en llanto.

Pamela relató que todo ocurrió pasada la medianoche del 25 de diciembre, cuando decidió pasarle el teléfono a sus hijos para que saludaran a su padre. Sin embargo, la llamada terminó siendo un momento de angustia. La madre de tres hijos contó que tiene las grabaciones de esa llamada. Reveló que, aunque no puede difundirlas completas, sí las presentará ante las autoridades.

"Pasando las 12 recibí una llamada del padre de mis hijos y como siempre les pasé el teléfono directo a mis niños para que puedan saludarse. Llamó en aparente estado de ebriedad a insultar y amedrentar diciendo muchos impropios. Tengo las llamadas grabadas, las cuales aquí no puedo exponer en su totalidad, pero lo haré ante las autoridades pertinentes", escribió Pamela.

Horas después, Pamela compartió otro mensaje más directo y cargado de emoción. La empresaria aseguró que no permitirá más situaciones que afecten a sus hijos y prometió defenderlos "con garras".

"Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras. Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea", escribió.

Pamela también recordó que no es la primera vez que pasa por algo así. Señaló que ya aprendió a enfrentarse a personas que la dañaron emocionalmente.

"Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años, esta vez no será la excepción", señaló con firmeza.

En los videos, se ve lo que conversan ambos. Pamela López le reclama por llamar a sus hijos en ese estado. Y Christian Cueva se justifica.

"Te voy a cortar porque estás hablando malas palabras", señaló Pamela. "No estoy hablando mal, mala eres tú, déjame", dice Cueva. Luego él dice: "Podemos hablar tranquilos, ¿a qué hora puedo recoger a mis hijos?". Ella respondió: "No se llama con alcohol encima... Cristiano está temblando, Briana está llorando, has mentado la madre a no sé qué persona (No me grabes, estás mal)".

En el último video, el futbolista le pregunta a su hija cómo está y ella le responde que bien. Después, muestra a su hermano Marcial Cueva, quien lo acompaña durante la llamada.

"No te voy a permitir que crees pánico en ellos"

Frente a quienes podrían pensar que ella impide el contacto entre Cueva y los niños, Pamela fue tajante. Publicó capturas de pantalla donde muestra que sí respondió las videollamadas, pero decidió cortarlas al notar el comportamiento del futbolista.

"Para que ni te victimices luego diciendo que no te dejo hablar con tus hijos, no los llamaste en todo el día, no les dejaste sus regalos. Cuando llamas lo haces en ese estado para crear pánico en ellos. No te lo voy a permitir", expresó.

La historia generó gran impacto en redes, donde muchos usuarios respaldaron a Pamela y cuestionaron el accionar del futbolista, quien hasta el momento no ha emitido ninguna respuesta pública. Otros internautas sorprendieron al criticar a Pamela por su actitud. Mientras tanto, la trujillana asegura que seguirá enfocada en proteger a sus hijos y que no permitirá más episodios que los afecten emocionalmente.

En conclusión, Pamela López denunció públicamente un nuevo conflicto con Christian Cueva, al que acusó de llamar a sus hijos en presunto estado de ebriedad durante la madrugada de Navidad. La empresaria aseguró que presentará las pruebas ante las autoridades y reiteró su compromiso de proteger a sus menores.