Christian Cueva envía carta notarial a Pamela López y exige ratificación: "Un plazo de 48 horas"

Christian Cueva y Pamela López vuelven a ocupar titulares luego de que la influencer asegurara que el futbolista habría intentado comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un amigo. Ante estas declaraciones, el jugador respondió categóricamente, negando los hechos y anunciando acciones legales para defender sus derechos.

Christian Cueva envía carta notarial a Pamela López

En las últimas horas, Christian Cueva compartió en su cuenta oficial de Instagram una historia anunciando que tomará medidas legales contra Pamela López. El futbolista aclaró que nunca contactó al novio de su expareja y que la acción se realiza para proteger su integridad y derechos.

"Ante las constantes difamaciones contra mi persona he tomado la decisión de contar con el patrocinio legal del Estudio Jurídico Villaverde, quienes se harán cargo de realizar todas las acciones legales pertinentes en defensa de mis derechos", indicó Cueva en su historia.

El jugador también otorgó un plazo de 48 horas a Pamela López para que se retracte de sus declaraciones. En la carta notarial, Cueva detalla que López difundió información falsa en diversos medios, incluyendo programas de espectáculos y su cuenta de TikTok, afirmando que él se habría comunicado con su pareja mediante el celular de un tercero.

"En los programas 'Amor y Fuego', 'Magaly TV: La Firme' y su cuenta personal de TikTok, entre otras redes sociales, su persona ha difundido ante la opinión pública una información falsa y tendenciosa al afirmar que, a través del celular de una tercera persona, me habría comunicado con el teléfono de su pareja", se lee en el documento enviado por Cueva.

Pamela López responde a la notificación

Tras conocerse la carta notarial, Pamela López utilizó sus redes sociales para responder. La trujillana cuestionó el cambio de abogado de Cueva y compartió videos relacionados con investigaciones en contra del abogado Zamir Villaverde.

"¿Por qué cambiaron de abogado? Mmm... a ver, vamos a investigar", escribió Pamela en una de sus historias.

En otra publicación, López mostró el documento enviado por Cueva, confirmando que había recibido la notificación. Sin embargo, dejó en claro que no se retractará y que buscará defenderse frente a la situación.

"Bueno, si tengo que lidiar y defenderme de este tipo de personas, lo haré siempre con la verdad", señaló en sus redes.

Pamela López responde carta notarial de Christian Cueva.

El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López continúa escalando, con acusaciones, negaciones y medidas legales que mantienen a ambos en el ojo público. Mientras el futbolista busca proteger su imagen mediante acciones judiciales, la influencer se mantiene firme en su postura de defensa, dejando en evidencia que la polémica seguirá generando titulares y repercusión en redes sociales.