Samahara Lobatón comparte un conmovedor mensaje a un ser querido: "Daría toda mi vida para verte"

La joven Samahara Lobatón ha pasado por varias polémicas sobre su vida amorosa en los últimos años, estando actualmente soltera siendo madre de tres niños. Ahora, la influencer conmovió al compartir un mensaje en sus redes para alguien que ya no está a su lado.

Emotivo mensaje a su ser querido

La hija de Melissa Klug siempre ha resaltado el gran amor que siente por su familia, sus hijos, pero sobre todo hacia su abuela. Es así como Samahara Lobatón decidió dedicarle un emotivo mensaje por su cumpleaños, ya que falleció hace casi un año dejándola muy conmovida a ella y a todos sus seres queridos.

"Un abrazo y un beso al cielo, te amo madre mía. Feliz cumpleaños Madre mía, daría toda mi vida para verte así con mis hijos. Te extraño madre mía, no existen palabras para describir lo que siento. Te amo, gracias por todo en vida, gracias por tu amor, caricias, tu comida. Dios tiene al ángel más puro y hermoso, te amo mamá. Eres y siempre serás lo mejor de mi vida", señaló.

Historia de Samahara Lobatón

Sobre Samahara Lobatón

La joven Samahara Lobatón es una reconocida influencer que llamó la atención de la farándula por ser la hija de Melissa Klug. Cuando era muy joven también tuvo una relación complicada con el padre de su primera hija, que la llevó a estar en muchos titulares. Luego, inició un romance con el cantante Bryan Torres, con quien tuvo dos hijos.

Hace unas semanas, la hija de Abel Lobatón reveló su separación del padre de sus últimos hijos, Bryan Torres. Aunque no especificaron en su momento, todo habría sido por infidelidad del parte del artista. Aunque él lo negó y señaló que fue su decisión irse porque la influencer tuvo una mala actitud con su hija mayor de él.

A pesar de todo, la joven se ha mantenido fuerte en su rol de madre de tres niños y se encuentra trabajando para seguir teniendo ingresos para sus pequeños por medio de sus redes sociales, donde promociona distintas marcas de empresas y emprendedores.

De esta manera, Samahara Lobatón se mantiene soltera actualmente, pero con el apoyo de su familia. Por medio de sus redes, quiso compartir un conmovedor mensaje por el cumpleaños de su abuela que partió hace menos de un año. Una persona a quien le tenía mucho cariño y por ello, siempre la tendrá presente.