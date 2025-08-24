Melissa Klug sobre el rol de Abel Lobatón como padre: "No lo necesitaron, siempre estuve"

Melissa Klug se presentó como invitada en el programa "Esta Noche" con la Chola Chabuca, donde abrió su corazón y habló de su pasado al lado de Abel Lobatón, padre de sus hijas Samahara y Melissa. La empresaria fue contundente al asegurar que, pese a la ausencia del exfutbolista, siempre cumplió con el rol de madre y padre para sacarlas adelante.

Melissa Klug habla sin filtros sobre Abel Lobatón

La llamada 'Blanca de Chucuito' no se guardó nada cuando Ernesto Pimentel, en su personaje de la Chola Chabuca, le consultó sobre el rol que cumplió Abel Lobatón como padre de sus hijas. Fiel a su estilo frontal, la empresaria dejó claro que siempre fue ella quien asumió toda la responsabilidad en la crianza de sus niñas.

"Ya mis hijas están grandes, no lo necesitaron, siempre estuve yo para sacarlas adelante, eso fue lo que hice. Formé unas mujeres fuertes, responsables y yo siento que si les hizo falta o no, yo siempre estuve como mapa (madre y padre)", afirmó con seguridad.

En otro momento de la entrevista, Klug recordó cómo su abuela Ángela Clorinda Solari de Orbegozo, quien falleció hace algunos años, la apoyó en los primeros pasos de su maternidad. Según relató, la ayuda de su abuela fue fundamental en un periodo en el que todavía no tenía experiencia.

"Ella me ayudaba en todo, yo no sabía ni siquiera cambiar un pañal, ella me enseñó, me creó. Con mis hijas aprendí a ser mamá, si bien es cierto era muy joven y me he podido equivocar en muchas cosas, pues aprendí con ellas. Nadie me lo enseñó", comentó la empresaria, resaltando que su abuela fue una guía importante en su vida.

Melissa Klug rompe su silencio

La 'Blanca de Chucuito' durante su conversación con la Chola Chabuca, fue consultada sobre los calificativos que los internautas le ponen. Aunque ella no quiso mencionarlos, la conductora le recordó algunos.

"Hoy en día, yo de verdad tomo las cosas según de quién vengan. Ya he aprendido con el tiempo. Si bien es cierto, me hice pública a raíz de mi separación, fui mediática, y creo que desde ahí vinieron los haters", dijo.

Enseguida, Ernesto Pimentel comentó, a modo de broma, que haría una lista de los calificativos que las personas le ponen, tales como "mantenida" o "que vive de la pensión de sus hijos". Ante ello, Melissa se defendió.

"Sí, me dicen mantenida. También me dicen que vivo de la pensión de mis hijos, que soy una chupa sangre. Qué cosas no me han dicho", agregó.

En conclusión, entrevista de Melissa Klug en "Esta Noche" dejó en evidencia que la empresaria no teme hablar de su vida personal ni de los momentos difíciles que atravesó al criar a sus hijas sin el apoyo constante de Abel Lobatón. Al mismo tiempo, mostró su fortaleza frente a las críticas, defendiendo el camino que eligió y el esfuerzo que hizo para sacar adelante a su familia.