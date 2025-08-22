Melissa Klug se quiebra al hablar de Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que soy mala madre"

Durante los últimos años, Melissa Klug ha acaparado noticias por su vida privada, la relación que tuvo con Jefferson Farfán y cómo todo acabó en malos términos. Ahora, la pareja de Jesús Barco contará lo que ha vivido y se quiebra en el programa de 'Esta Noche'.

Melissa Klug habla sobre Samahara Lobatón

El programa 'Esta Noche' conducido por 'La Chola Chabuca' ha anunciado su próxima invitada que se sentará este sábado por la noche. Se trata de Melissa Klug, una de las figuras de la farándula que siempre está en polémica por varios pasajes de su vida privada.

La empresaria se ha presentado para hablar de las constantes críticas que ha recibido de parte del público, donde mencionan que se apoyaría económica del padre de sus hijos varones, Jefferson Farfán. También, mencionó que la han llamado mala madre por no apoyar a Samahara Lobatón cuando estaba en problemas.

"Dicen que soy una chupasangre, que vivo de la pensión de mis hijos. Soy una mala madre por no ayudar a Samahara, por no aconsejarla", expresó en el avance.

Como se recuerda, Samahara Lobatón estuvo en una gran polémica hace un par de años por las constantes peleas que tenía con el padre de su primera hija, Youna. Así mismo, por las actitudes que tenía con la prensa y más, donde en más de ocasión evidenció enfrentamientos con la misma Melissa Klug.

También de Jefferson Farfán

En otro momento, también se le escucha hablar de Jefferson Farfán. La empresaria se encuentra enfrentando un juicio perdido donde tiene que pagar 300 mil dólares al padre de sus dos hijos varones. Luego, menciona que la 'Foquita' es quien empieza con todos los procesos judiciales que tiene aún en curso.

"Todos los procesos, lo empieza primero él (...) era muy joven", contó en el programa.

La madre de Samahara tuvo una relación de 13 años con el exfutbolista donde fruto de su amor tuvieron dos hijos. Después de su separación, se llegó a conocer que la empresaria habría firmado un documento legal donde se le negaba hablar de él en medios de televisión.

De esta forma, Melissa Klug estará nuevamente en el programa de 'La Chola Chabuca' para contar más detalles de lo que vivió y sigue pasando con Jefferson Farfán. Además, de su hija Samahara Lobatón y las críticas que viene recibiendo en las redes sociales por su comportamiento hace un par de años.