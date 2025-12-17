Pamela López inicia costoso tratamiento para eliminar tatuaje de Cueva: Este es el precio que pagará

Pamela López decidió cerrar por completo el capítulo de su vida que la unía sentimentalmente con Christian Cueva, y lo hizo de una manera muy simbólica: empezó un tratamiento láser para eliminar el tatuaje que tenía en la espalda, vinculado a su expareja. En "América Hoy", la especialista encargada del procedimiento reveló su exorbitante precio.

¿Cuánto pagará Pamela López para borrarse el tatuaje de Cueva?

Pamela López quiso dejar atrás todo recuerdo vinculado a su expareja Christian Cueva. La empresaria reveló que comenzó un tratamiento láser para eliminar un tatuaje que tenía en la espalda y que estaba relacionado con el futbolista.

Según se reveló en "América Hoy", Pamela López decidió eliminar el tatuaje del padre de sus hijos porque "ya no la representa". Por ello consultaron más detalles a la doctora Diana Cuéllar, especialista encargada del tratamiento de la ex de Christian Cueva. Ella explicó en qué consiste el proceso y por qué será necesario hacerlo por etapas.

"Pamela vino buscando consejos de estética, pero tenía algo que ya no la representaba: un tatuaje que le disgustaba. Entonces comenzamos con un tratamiento para eliminarlo a base del láser Q-Switch", indicó la doctora.

La profesional también detalló el tamaño y las características del tatuaje. Mencionó que se trata de un diseño grande, con tinta oscura y ubicado en una zona visible del cuerpo, lo que complica un poco el proceso de eliminación.

"En el caso de Pamelita, este es el tatuaje que iniciamos el tratamiento. Representaba antes a su familia y tiene una pigmentación muy negra, casi mide entre 13 y 15 centímetros. Para tratar un tatuaje así se requiere varias sesiones. Estamos iniciando el tratamiento, porque normalmente se puede requerir desde seis hasta diez sesiones", explicó.

La doctora también contó cuánto cuesta aproximadamente eliminar un tatuaje como el de Pamela. Aclaró que el precio puede variar según el tamaño, el color de la tinta y la cantidad de sesiones necesarias.

"Normalmente por sesión está entre 200 y 300 dólares, o sea que, por lo menos, alrededor de $2,000 puede costar el tratamiento completo para una eliminación de un tatuaje grande", señaló.

Otra opción que tendría Pamela López es taparse la imagen con otro tatuaje. El programa entrevistó al tatuador Rodrigo Menacho, quien señaló que costaría entre 2000 a 2550 soles hacerlo.

¿Se pondrá un tatuaje de Paul Michael en su lugar?

En una entrevista con el programa "América Hoy", Pamela contó que este cambio forma parte de una etapa más tranquila de su vida, en la que busca enfocarse solo en ella y en sus hijos.

"Tengo un tatuaje, bueno, que cuando tenía mi familia, pero ya me sometí a la primera sesión del láser", comentó la madre de los hijos de Cueva.

Durante la conversación, Janet Barboza le mostró la imagen del tatuaje y le preguntó qué planeaba poner en su lugar. Pamela contestó que podría colocar a Paul Michael.

"Acá está él. Acá está el susodicho. ¿Y qué vas a poner en su lugar? ¿Pondrás a Paul Michael?", bromeó la conductora. Pamela solo respondió con una sonrisa: "Puede ser".

En conclusión, Pamela López decidió dar un paso firme hacia una nueva etapa personal al eliminar el tatuaje que tenía dedicado a Christian Cueva. Con este gesto, busca dejar atrás los recuerdos del pasado y enfocarse en su bienestar y el de sus hijos. Aunque el proceso es largo y costoso, la empresaria demuestra determinación por cerrar ciclos y continuar su vida con una actitud renovada.