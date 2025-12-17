Pamela López revela qué haría si se cruza con Christian Cueva y Pamela Franco: "Pasamos de frente"

Pamela López y su ex Christian Cueva terminaron presentándose la misma noche en locales distintos, pero muy cerca uno del otro. Mientras ella animaba un show junto a Paul Michael en "La Feria", el futbolista y Pamela Franco hacían lo propio en "La Premium". La López fue consultada sobre que pasaría si se cruzan, la influencer sorprendió con su respuesta.

¿Qué haría Pamela López si se cruza con Cueva y Pamela Franco?

Pamela López y su expareja Christian Cueva se robaron las miradas el fin de semana en Chiclayo, aunque no por reencontrarse, sino porque ambos trabajaron la misma noche ¡y en locales muy cerca uno del otro! Mientras Pamela animaba un evento junto a Paul Michael en la discoteca La Feria, el futbolista y su pareja Pamela Franco hacían su show en La Premium.

Desde el norte, Pamela López respondió para las cámaras sobre la curiosa coincidencia con su ex. Dejó claro que no hay ningún interés de su parte.

"Coincidimos en la misma ciudad, lastimosamente. Pues nada, todo esto en beneficio de mis hijos", comentó con tranquilidad.

Cuando el reportero le preguntó qué haría si se cruzara con Cueva y Franco, Pamela no dudó ni un segundo en responder. Y remató con una frase que dejó clarísimo que el pasado quedó atrás.

"(¿Qué pasa si los cruzan por ahí?) Ah, pues no, no indiferentes. Los ignoramos porque son esos, ¿no? Dos personas a quienes debemos ignorar", reveló. "(¿No te suma ni te resta?) No, me ha restado bastante. Ya creo que no nos podía restar más, simplemente pasamos de frente porque nosotros estamos para lo nuestro", sentenció.

La expareja del 'Aladino' también tuvo palabras para Pamela Franco, quien ya había tenido algunos enfrentamientos públicos con ella. Señaló que el talento de la cumbiambera no solo es el canto, sino otros "muy bajos". Pamela recordó que en el pasado Franco respondió a una de sus indirectas, pero luego prefirió no meterse más. Por eso señaló que mejor se quede "calladita".

¿Quién facturó más?

El empresario Raúl Flores, dueño de las dos discotecas donde se presentaron ambas parejas, habló sobre los resultados de la noche y sorprendió con las cifras.

"Con gastos incluidos y todo, 35 mil soles aprox. No ni para recuperar. El local ha llenado, pero la rentabilidad no ha sido la que esperábamos. En cambio, el show de Paul Michael con Pamela López tuvo un arribo de 20 mil soles con todo y gastos", contó para "Amor y Fuego".

Aunque el público respondió bien en ambos eventos, el empresario reconoció que el show de Pamela López fue mejor recibido. El dueño de ambas discotecas señaló que más rentable fue el evento de Paul Michael y la ex de Cueva, en relación a ganancias y gastos.

Sobre el fichaje de Cueva y su carrera en el fútbol

Pamela también aprovechó las cámaras para opinar sobre el presente profesional de su ex y le mandó otro dardo sobre la duración de Christian Cueva en los clubes de fútbol. Al escuchar esto, Cueva respondió.

"Como es un exfutbolista, todo lo que genere sería para el beneficio de mis hijos. Pensé que había dejado el fútbol, ¿lo han firmado así? Más parece pelota... El señor no dura más de un año en un club. Lo paran botando o no lo pone", dijo Pamela. "No hablo de terceras personas. Si me preguntas si me siento un exjugador, te voy a decir que no. Tengo mucho por dar y estoy feliz", declaró Cueva.

Finalmente, Pamela dejó en claro que su única preocupación es su familia. Dio a entender que no desea seguir envuelta en polémicas con su expareja.

"No me importa ni que le vaya bien ni mal. Lo único que me interesa es que cumpla con mis hijos y con mi mamá. El resto me va y me viene, de verdad", sentenció firme.

En conclusión, Pamela López evitó polémicas y respondió con calma ante la posibilidad de encontrarse con Christian Cueva y Pamela Franco, asegurando que los ignoraría y simplemente "pasaría de frente". La empresaria reafirmó que su atención está puesta en su familia y en su trabajo, mientras que tanto ella como su expareja continúan enfocados en sus respectivas actividades profesionales.