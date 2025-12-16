¿Lo reemplazará? Pamela López cambiaría el tatuaje que tiene de Christian Cueva por Paul Michael

Pamela López se ha convertido en una influencer y artista dentro de la farándula peruana conocida por ser la expareja de Christian Cueva. Desde su separación, ha revelado sus intenciones de borrarse un tatuaje que tiene del pelotero y ahora, reveló que podría reemplazarlo por una de Paul Michael.

Cambiará tatuaje de Cueva por Paul Michael

Cuando Pamela López se presentó en el programa 'América Hoy', donde estuvo modelando un poco antes de dar sus declaraciones sobre el enfrentamiento que tiene con Christian Cueva, señaló que está en proceso de borrarse un tatuaje que tiene en la espalda.

"Hay algo que todavía tiene borrarse, está a medio borrar", menciona. Entonces, le preguntan: "¿Tienes un tatuaje con Christian Cueva?" y responde: "Tengo un tatuaje cuando tenía a mi familia, pero bueno ya me sometí a la primera sesión de láser, son como 10 sesiones (para borrar)"

En otro momento, la conductora Janet Barboza le menciona si está pensando en borrar solo al 'Aladino' del tatuaje familiar donde aparece López con sus hijos y si lo reemplazaría por su nueva pareja, el cantante Paul Michael.

"(¿Lo estás borrando solo a él?) Estoy borrando todo el tatuaje porque lastimosamente no se puede borrar él", menciona Pamela López. Luego, le pregunta cómo lo cambiará: "Acá está el innombrable, ya se está borrando ¿Qué vas a poner en su lugar? ¿Vas a poner a Paul Michael?", y la 'KittyPam' responde: "Puede ser ¿Por qué no?"

Pamela López exige a Cueva que pague a su madre

Cansada de la negación del padre de sus hijos, Pamela López compartió un mensaje en sus redes sociales señalando de sinvergüenza a Christian Cueva por negar deuda con su madre. Es así como demostraría que efectivamente el padre de sus tres últimos hijos debe dinero a su progenitora.

"¿Tenías conciencia? Deja de ser sinvergüenza y mentir descaradamente. Mi mamita tiene pruebas que la paseabas y jugabas con su salud! No se puede ser tan miserable en la vida, mi mamá está viva y solo te pide que le devuelvas su dinero", expresó la influencer por medio de sus redes sociales.

De esta manera, Pamela López arremete contra Christian Cueva por las deudas que tiene con su madre desde hace dos años aproximadamente. Ahora, la influencer no quiere tener más vínculos con el padre de sus hijos, y está en proceso de borrarse el tatuaje que tiene en su espalda del pelotero, para poder cambiarlo por Paul Michael.