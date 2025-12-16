Pamela López expone chats de su madre con Christian Cueva pidiendo que le pague: "¿Cuándo me lo devolverás?"

Hace unos días, Christian Cueva negó que tenga alguna deuda con la madre de Pamela López. La influencer salió molesta y decidió exponer las conversaciones de su progenitora con el padre de sus hijos, donde acepta que pidió dinero prestado.

Pamela López arremete contra Cueva

Cansada de la negación del padre de sus hijos, Pamela López compartió un mensaje en sus redes sociales señalando de sinvergüenza a Christian Cueva por negar deuda con su madre.

"¿Tenías conciencia? Deja de ser sinvergüenza y mentir descaradamente. Mi mamita tiene pruebas que la paseabas y jugabas con su salud! No se puede ser tan miserable en la vida, mi mamá está viva y solo te pide que le devuelvas su dinero", expresó.

Es así como decidió sacar conversaciones donde se observa que la señora Betty pide al 'Aladino' que le pague la deuda que tiene con ella. Entonces, el pelotero señala que no tendría por el momento, pero que ni bien reciba le estaría pagando.

"Me permite llamarla mañana. Hoy tengo algunas cosas que hacer y también recoger a mi hija. También estoy esperando el dinero para poder pagarle. Señora Bety, ahora ando en mi trabajo. Estoy esperando que me depositen para poder pagarle y esto será en estos días de la semana", dijo.

Deuda desde inicios de 2024

Incluso, en las conversaciones de puede ver que sale la fecha del 5 de julio de 2024, reclamando que no le paga hace siete meses. Entonces, la deuda actualmente tendría casi dos años sin pagarle a su exsuegra.

"Disculpa que te lo diga porque quiera o no, eres el padre de mis nietos de por vida y mereces un gran respeto, que te ven un ejemplo a seguir. Mi llamada es para hacerte recordar el dinero que te presté hace siete meses y estoy necesitando urgente por motivos de salud e inversión. Por favor, deseo saber cómo me lo devolverás teniendo en cuenta el tiempo perdido", escribe la madre de López.

De esta manera, Pamela López demuestra que Christian Cueva sí tenía una deuda pendiente con su madre desde enero de 2024 por una fuerte suma de dinero. Hasta julio que mostraron las conversaciones, el pelotero no le habría pagado. Es así como ahora, la influencer ha afirmado que el padre de sus hijos aún le debe dinero a su progenitora y pide que le cancele lo más antes posible por temas de salud.