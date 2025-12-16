Gustavo Salcedo sorprende con mea culpa tras reencontrarse con Maju Mantilla: "Dije cosas que no fueron ciertas"

Maju Mantilla reapareció en redes junto a Gustavo Salcedo pese a su separación, al acompañar a su hijo mayor en un evento deportivo. Tras la aparición, el empresario sorprendió al hacer una autocrítica pública sobre cómo manejó la ruptura y su impacto familiar.

Gustavo Salcedo admite errores tras la separación de Maju Mantilla

Cuatro meses después de que la separación se hiciera pública, Gustavo Salcedo optó por romper su silencio y reconocer que no actuó de la mejor manera durante ese proceso. Sus declaraciones fueron difundidas por el programa América Hoy, donde dejó en claro que el conflicto se vio amplificado por la exposición mediática.

"Creo que ha sido suficiente para todos", expresó el empresario al referirse a la cobertura que rodeó el fin de su relación con Maju Mantilla. Con esta frase, Salcedo dio a entender que el tema ya había alcanzado un punto de desgaste tanto para ellos como para su entorno cercano.

En ese mismo contexto, admitió que reaccionó desde la ira y que eso lo llevó a cometer errores. Reconoció que durante ese periodo dijo "cosas que no fueron ciertas", declaraciones que terminaron afectando no solo su imagen pública, sino también la de la madre de sus hijos. Según explicó, el enojo y la presión influyeron directamente en la forma en que se expresó en aquel momento.

Este reconocimiento marcó un giro en su discurso, ya que por primera vez asumió públicamente la responsabilidad por el impacto negativo que generaron sus palabras. Para muchos, sus declaraciones reflejan un intento de cerrar una etapa complicada que se desarrolló bajo el constante escrutinio de los medios.

Priorizar a sus hijos y mantener una relación cordial

Durante la misma emisión, América Hoy mostró imágenes recientes de Maju Mantilla junto a su hijo Gustavo en un evento deportivo. En la actividad también estuvo presente Gustavo Salcedo, lo que evidenció que, pese a la ruptura, ambos continúan coincidiendo en momentos importantes para sus hijos.

Consultado al respecto, el empresario fue enfático al señalar: "Siempre seremos padres de nuestros hijos y compañeros en los momentos importantes para ellos". Con esta afirmación, dejó claro que la prioridad sigue siendo el bienestar de los menores, por encima de cualquier diferencia personal.

Salcedo también se refirió al modo en que se desarrolló la separación frente al público y aseguró que, pese a lo ocurrido, siempre buscó mantener una relación respetuosa con Mantilla.

"Con Maju siempre hemos llevado la fiesta en paz. Esto fue un evento desafortunado: cosas que no debí decir, cosas que exageré. Por eso pedí perdón públicamente", sostuvo.

En esa misma línea, reiteró su arrepentimiento y fue más directo al reconocer el daño causado. "Es la madre de mis hijos y no pensé bien las cosas. Reaccioné de una manera impensada, dije cosas que no fueron ciertas y le causé mucho daño, lo cual no fue mi intención", afirmó.

Finalmente, explicó que muchas aclaraciones no se realizaron en su momento debido a la presión mediática constante. "No se aclararon en su momento porque había demasiada presión de los medios. Creo que ha sido suficiente para todos", concluyó, dando a entender que no tiene intención de reabrir la polémica.

La aparición de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo junto a su hijo mostró que, a pesar de la separación, ambos priorizan el respeto y la responsabilidad compartida. Salcedo, con autocrítica y arrepentimiento, busca cerrar un capítulo mediático tenso, mientras Mantilla mantiene un perfil reservado, enfocándose en su rol como madre.