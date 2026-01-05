RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Jossmery Toledo sobre posibilidad de enamorarse en el reality show: "Me he vuelto muy selectiva"

En una entrevista del nuevo reality show donde Jossmery Toledo formará parte, la influencer fue consultada si se enamoraría de algunos de sus compañeros.

Jossmery Toledo sobre posibilidad de enamorarse en el reality show
Jossmery Toledo sobre posibilidad de enamorarse en el reality show (Composición Karibeña)
05/01/2026

La expolicía Jossmery Toledo ha llamado la atención por convertirse en una de las figuras más sonadas de la farándula. Ahora, anunció que formará parte de un nuevo reality, la peruana reveló si podría enamorarse en esta nueva aventura. 

¿Jossmery Toledo se enamorará?

Como ya lo anunció, Jossmery Toledo fue presentada en un nuevo reality en Miami donde estará compartiendo con varios influencer en un mismo lugar. Es así como antes de su entrada fue entrevistada y lo que llamó la atención, es si estaría interesada en enamorarse de algunos de sus compañeros.

"¿Hay posibilidad de que te enamores adentro? ¿Qué te roben el corazón?", expresó el periodista, y ella respondió: "No sé, soy bien difícil. Me he vuelto una persona muy selectiva, ya a mi edad soy como el vino, así que no sé. No sé si la gente va querer verme enamorada porque soy muy celosa". 

Habló sobre Perú

En ese mismo sentido, la peruana también habló sobre la gastronomía de Perú. Aunque la artista comentaba que no es una capa cocinando, pero que sí se defiende en algunas cosas y el ceviche sería uno de los platillos que podría prepara dentro. 

"Tenemos lo mejor en la gastronomía, los invito, van a salir con unos kilitos más, pero felices. (¿Por qué Perú tendría que estar en el rancho?) Yo creo que por la picardía, el peruano ayuda a su gente, se apoyan. Muy parte la cocina, no soy experta, pero se cocinar para sobrevivir, pero el ceviche, sí", dijo.

Después, la influencer fue consultada si ya tiene algún contrincante antes de iniciar con la convivencia con los demás en el programa reality, pero señaló que aún no. Además, revela que será una oportunidad para mostrarse como en en realidad. 

"¿Con quién te gustaría pelear?", le preguntaron los reporteros, y respondió: "No sé, los estoy conociendo recién, son muy duros en redes sociales. Obviamente tengo mi público grande en Perú, nada quien gane el mejor. Me siento ganadora en estar aquí porque es una oportunidad para demostrar quien soy realmente, obviamente las caretas se van a ver".

De esta manera, Jossmery Toledo ha llamado la atención por su participación en el reality de Miami, donde estará compitiendo con otros influencers extranjeros. En ese sentido, la joven peruana afirma que estará deleitando con algunos platos típicos y sobre el amor, señaló que sería muy difícil que la lleguen a conquistar. 

