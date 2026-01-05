Mario Hart se despide de 'MQM' con emotivo mensaje: "Me llevo grandes recuerdos y amistades reales"

El exchico reality Mario Hart es un reconocido corredor de autos y durante muchos años, estuvo conduciendo un programa de entretenimiento. Tras la salida de María Pía Copello de 'Mande Quien Mande', el esposo de Korina Rivadeneira anunció también su salida.

Mario Hart le dice adiós a 'MQM'

A través de un mensaje en sus redes sociales, Mario Hart anunció a sus seguidores que tras tres años de estar en 'Mande Quien Mande', le dice adiós. El exchico reality señaló que cierra una etapa muy importante en su vida profesional donde aprendió mucho. Además, decidió dedicar algunas palabras a todo el equipo que trabajó junto a él.

"Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de 3 años de mucho aprendizaje, risas, retos y crecimiento, me despido de Mande Quien Mande. Gracias a cada persona que formó parte de este programa: producción, técnicos, conductores, equipo creativo y a todos los que trabajan detrás de cámaras y hacen posible que la magia suceda día a día", expresó.

Luego, el esposo de Korina Rivadeneira también señaló que formó grandes amistades en su paso por la conducción y agradeció la gran acogida que tuvo del público. Así mismo, comentó que cierra esta etapa de su vida con mucha gratitud y orgullo. Al parecer, tendría nuevos proyectos en camino para este 2026.

"Me llevo grandes recuerdos, amistades reales y experiencias que voy a valorar siempre. Gracias también al público que nos acompañó, que estuvo ahí todos los días con su cariño, su apoyo y su energía. Ustedes son la razón de todo. Cierro este capítulo con gratitud y orgullo, sabiendo que lo vivido aquí deja huella. Los caminos continúan, los sueños siguen, y el cariño queda", dijo.

María Pía también se fue

Como se recuerda, María Pía Copello anunció su salida a finales de 2025 para enfocarse en su nuevo canal digital que abrió. Aunque solo se conocía la salida de la querida artista, ahora Hart también acaba de confirmar su salida por medio de un mensaje, dejando así solo a la 'Carlota' como parte de los conductores principales.

De esta manera, el exchico reality estaría dejando compartiendo un mensaje muy sentido y con agradecimiento por haber formado parte de 'Mande Quien Mande'. Además, Mario Hart comentó que esto no sería el fin de su paso por la televisión y tendría nuevos proyectos en camino para este nuevo año.