Yahaira Plasencia disfrutó de vacaciones con su familia y comparte mensaje para el 2026: "Un inicio bendecido"

La cantante de salsa Yahaira Plasencia inició el 2026 con un mensaje de reflexión y positivismo tras disfrutar de unas cortas vacaciones en Paracas junto a su familia. La intérprete, que destacó durante el 2025 a pesar de altibajos personales y profesionales, aprovechó estos días de sol y playa para cargar energías y compartir sus pensamientos con sus seguidores.

Yahaira Plasencia reflexiona sobre el inicio de año

A través de sus redes sociales. Yahaira Plasencia, compartió una serie de fotos de lo que han sido sus cortas vacaciones junto a su familia donde disfrutaron de días de sol y playa de Paracas. La salsera acompañó estas fotos con un mensaje de refelxión sobre su inicio de año 2026.

"Un inicio de año bendecido. Dios presente. Familia unida. Trabajo y salud. Mi mamá siempre dice... la boca tiene poder entonces... DECRETO EN EL NOMBRE DE DIOS QUE ESTE AÑO SERÁ MÁS BENDECIDO QUE NUNCA!! Confío en ti mi señor, gracias por tanto VAMOS CON TODO 2026", escribió.

La publicación generó una rápida reacción entre sus fans, quienes le dejaron miles de comentarios de apoyo y admiración. Entre ellos se leían mensajes como:

"Linda Yaha. Dios los bendiga", "Super hermosa. Lindo paseo familiar" y "Lo mejor es pasarla en familia, siempre están en las buenas y en las malas". Estos mensajes reflejan la conexión que mantiene la artista con su público, así como la simpatía que genera su cercanía y transparencia en redes sociales.

Yahaira y Luis Fernando 'El Diablo' pasaron Año Nuevo juntos, según Samuel Suárez

Por otro lado, a través de su cuenta de Instarándula, el periodista Samuel Suárez respondió a un comentario de una 'ratuja' donde señala que la salsera Yahaira Plasencia se encuentra en un hotel de Paracas disfrutando con su familia y con Luis Fernando Rodríguez.

Aunque en las redes sociales, la cantante de salsa solo ha compartido fotografías con su familia sin rastro del empresario, pero al parecer, sí estarían juntos. Según revelaron varias personas del lugar, pero el comunicador no podría compartir los videos por esta razón.

"La Yaha está templadísima hasta los huesos del famoso 'Diablo'. A mí me llegan un montón de ratujeos, hay mucho que puedo mostrar y hay otras que no, porque pasa que son ratujas que trabajan en restaurante o locales, me pasan cámaras de seguridad del restaurante o se ponen a grabar caletita. Si saco esto, te puede perjudicar en el trabajo", expresó.

Samuel Suárez comenta que sus seguidores son trabajadores del lugar donde se hospeda Yahaira Plasencia y no puede compartirlo debido a que podrían perder su trabajo, pero ha podido ver las imágenes y confirma que la artista estaría muy enamorada.

"Lo menos que quiero es perjudicarlo laboralmente, no se puede, las botan de su chamba. Como espectador me he ganado con varias cositas, que no he podido compartir es otra cosa. Ella está templadísima, se le ve la carita, la sonrisa que por aquí, se van de compras hasta pasaron Año Nuevo juntos, falta imagen nada más", dijo.

En conclusión, las vacaciones de Yahaira Plasencia en Paracas le permitieron descansar, renovar energías y fortalecer lazos familiares. Con mensajes de gratitud y fe, proyecta un 2026 lleno de trabajo, salud y bendiciones, manteniendo a sus seguidores al tanto de su vida personal y profesional.