Yahaira elogia a Darinka Ramírez por su labor como madre: "Está haciendo lo mejor posible para su hija"

La salsera Yahaira Plasencia ha logrado posicionarse como una de las artistas más escuchadas. Mientras realizaba una conversación con sus seguidores, fue consultada sobre Darinka Ramírez y no dudó en elogiarla.

Yahaira Plasencia sobre Darinka Ramírez

En una transmisión en vivo por TikTok junto a su hermana, Yahaira Plasencia estuvo conversando y respondiendo varias preguntas de sus seguidores. Es así como le preguntaron sobre la ex de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez.

"Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa por cierto y creo que cuando uno es madre hace de todo, mi mamá lo ha hecho. Creo que todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras y creo que es lo que está haciendo ella", expresó.

En ese sentido, la cantante de salsa no dudo en resaltar el trabajo de la nueva influencer como madre de su pequeña. Aunque no la conoce personalmente, sabe de ella por la televisión y redes, dónde se ve que trabaja para darle lo mejor a su pequeña.

"No la conozco, sé que quien es claramente por la televisión, por el tiktok, por todo... Una cuando es mamá saca adelante a sus hijos y ella está haciendo todo lo mejor posible para que su hija lo vea", dijo finalmente la 'Patrona' en la transmisión en vivo.

Es así como la intérprete de "El exMachito' resalta como Darinka Ramírez empieza a trabajar honradamente incursionando en la música, eventos, como protagonista en videoclips y más para demostrar que no necesita del dinero del padre de su hija, Jefferson Farfán.

Sobre la carrera a 'La Patrona'

La artista Yahaira Plasencia ha despegado en el género musical de la salsa desde que formó parte de Son Tentación, tiempo después mantuvo una relación con Jefferson Farfán que llamó la atención de los medios y siguieron su romance de cerca.

Aún después de varios años, los siguen vinculando, pero cada uno ha avanzado en su propio camino. La cantante ha resaltado en el exterior gracias al apoyo de Sergio George y ahora, continúa sacando temas propios que generaron miles de reproducciones en YouTube.

De esta manera, Yahaira Plasencia sigue avanzando en su carrera sin hablar mal de las demás personas. Cuando fue consultada sobre Darinka Ramírez, ex y madre de la última hija de Jefferson Farfán, la cantante de salsa no dudo en elogiar su trabajo como madre y como hace todo lo posible para sacarla adelante.