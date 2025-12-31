RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Norka Ascue responde de forma contundente a Christian Cueva: "No te tengo miedo"

A través de un podcast, Norka Ascue salió a responder fuertemente a Christian Cueva luego de los comentarios del futbolista tras enfrentamiento con 'La Mackyna'.

31/12/2025

El artista 'La Mackyna' tuvo una confrotación con Christian Cueva donde habría recibido muchas amenazas y entre ellos, mencionaba a su pareja Norka Ascue. En ese sentido, la joven salió a responder con todo y sin miedo.

Norka Ascue responde con todo

A través del podcast 'Chimi Churri', Norka Ascue decidió responder a los comentarios que realizó Christian Cueva a su pareja 'La Mackyna', La joven decidió arremeter con todo contra el pelotero y la cantante Pamela Franco

"Nadie es santo, pero sinvergüenza, destruye hogares y que yo me gane las lágrimas de niños y facture con eso, no me lo vas a decir. En mi opinión personal, el peor insulto sería que me digan el nombre de tu mujer", expresó la joven ante el programa digital. 

En ese sentido, señaló que no la pueden comparar con la cantante de cumbia. Incluso, empezó a recordar los ampays del futbolista en estados deplorables y la relación clandestina que tuvo con la artista Pamela Franco. 

"Rabo de paja tenemos todos, pero no me vas a comparar pues. A mí no me han visto borracha orinando en una calle, tampoco no he llamado a amedrentar a mis hijos en Navidad. Tampoco he hecho llorar a una familia y he sido la clandestina... Hemos visto las imágenes con tu exmujer en el ascensor... entonces qué vienes a reclamar acá, tú mismo exhibes tu vida", dijo Norka Ascue.

Norka Ascue señala que recibirá su karma

Norka Ascue no dudó en señalar que todo lo que el futbolista Christian Cueva ha hecho en su vida hacia sus hijos y su expareja Pamela López, le será regresado como parte del karma. Además, prevé que la cantante Pamela Franco también recibiría lo mismo por haber facturado sobre los problemas y la separación de una familia, donde habría sido la causante de todo. 

"Di lo que quieras, yo no te tengo miedo, me das risa porque te va venir el karma, qué feo van a terminar... lágrimas de madre, de mujer, de hijos... la vida los va revolcar bien feo", comentó Norka Ascue directamente y sin miedo contra el pelotero. 

De esta manera, Norka Ascue señaló que no tiene miedo de enfrentar a Christian Cueva, a pesar de los comentarios que realizó el futbolista. En ese sentido, le recordó todo lo que habría realizado el pelotero y la cantante Pamela Franco, afirmando que algún día les llegaría su karma. 

