Pamela Franco agradece al público por la acogida de "El Perro del Hortelano": "Los va a hacer bailar"

Pamela Franco se mostró muy emocionada y agradecida por la gran acogida que ha tenido el estreno de su nuevo videoclip "El Perro del Hortelano", donde aparece junto a su pareja, el futbolista Christian Cueva. El tema se volvió tendencia en redes y alcanzó miles de reproducciones en menos de un día.

Pamela Franco celebra éxito de "El Perro del Hortelano"

La cantante Pamela Franco muestra una sonrisa de oreja a oreja en sus redes sociales tras el éxito de su nuevo tema "El Perro del Hortelano", que en menos de un día superó las 100 mil vistas en YouTube. La intérprete de cumbia agradeció el cariño del público y dijo estar muy emocionada por la gran acogida.

Desde su Instagram, Pamela compartió un mensaje lleno de entusiasmo para agradecer a todos sus seguidores por el respaldo al estreno del videoclip. La cumbiambera expresó su alegría por el logro.

"¿Qué tal amigos? Contenta, feliz, aquí agradecida con todas las personas por el apoyo al estreno del videoclip de 'El Perro del Hortelano'. Recién un día, así en menos de un día, alcanzamos más de 100.000 vistas y la verdad estoy súper contenta. Y también agradecerles a todos, a todos, a todos por el apoyo ", expresó sonriente.

Pero eso no fue todo. La cantante también aprovechó para invitar a quienes aún no han visto el video a disfrutarlo. Incentivó a que lo bailen en las fiestas de fin de año, en el verano y más eventos.

"Y decirles que si todavía no lo ven, ¿qué esperan? Se van a divertir muchísimo, se van a gozar con esta canción que los va a hacer bailar y gozar este verano y este fin de año. Por supuesto, no puede faltar en sus eventos y fiestas. Ahí les dejo el link para que vayan rapidito a ver el videoclip de 'El Perro del Hortelano'. Muchas gracias. Los quiero", agregó.

Estreno con Christian Cueva que encendió las redes

El videoclip se estrenó el 27 de diciembre y generó una verdadera ola de reacciones. En el video, Christian Cueva, pareja de Pamela, también participa, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del estreno.

La historia muestra a Pamela ignorando los mensajes del futbolista, quien, aconsejado por una señora mayor, decide enviarle un yape de 280 soles para que salga con sus amigas. Esta escena desató carcajadas entre los usuarios y rápidamente se viralizó.

"El Perro del Hortelano" se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados. En menos de 24 horas superó las 100 mil reproducciones y se posicionó entre los temas más buscados en plataformas digitales. Pamela se mostró emocionada por el cariño recibido y agradeció a sus fans por acompañarla en cada paso.

En conclusión, "El Perro del Hortelano" marca un nuevo logro en la carrera de Pamela Franco, quien cierra el año con un lanzamiento que ha conquistado al público y reafirma su popularidad en la cumbia peruana. Con la participación de Christian Cueva y una historia divertida que se volvió viral, la artista consolida su presencia en la música.