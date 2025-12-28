Pamela Franco y Christian Cueva estrenan videoclip de "El perro del hortelano" y usuarios reaccionan: "Hasta el yape salió"

Pamela Franco volvió al centro de la conversación mediática con el estreno de su videoclip 'El perro del hortelano', que incluye la participación de su pareja, Christian Cueva. El lanzamiento del 27 de diciembre generó una ola de comentarios y reacciones en redes, convirtiéndose en uno de los estrenos más comentados de los últimos días del año.

Pamela Franco y Christian Cueva lanzan esperado videoclip

Pamela Franco ya venía preparando el terreno para el estreno de "El perro del hortelano". Un día antes del lanzamiento, la intérprete utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar la fecha y hora exacta en la que el videoclip estaría disponible en YouTube. Con un mensaje directo, la cantante invitó a sus seguidores a no perderse el estreno.

"CUENTA REGRESIVA ACTIVADA. Mañana 27 de diciembre a las 8:00 p.m estrenamos videoclip. Solo en YouTube. Activa la campanita", escribió Pamela Franco, incrementando la expectativa entre sus fans.

Finalmente, el sábado por la noche, el video vio la luz y en cuestión de minutos comenzó a sumar visualizaciones. La artista no tardó en compartir en sus historias las reacciones de sus seguidores, quienes no escatimaron en elogios y llegaron a calificar el tema como "la canción del año".

En menos de 24 horas, el videoclip superó las 50 mil reproducciones y se convirtió en uno de los estrenos más comentados de la temporada. La aparición de Christian Cueva sumó atractivo al lanzamiento, al tratarse de una de las parejas más mediáticas del momento.

Reacciones al videoclip de Pamela Franco y Christian Cueva

El videoclip de "El perro del hortelano" llamó la atención por su trama. La historia muestra a Pamela Franco ignorando los mensajes de Christian Cueva, quien luego recibe el consejo de una mujer mayor: ser atento y detallista. Siguiendo esa sugerencia, el futbolista le envía un yape de 280 soles para que la cantante salga con sus amigas.

A partir de ese momento, Pamela Franco comienza a interpretar el tema, dando paso a una narrativa cargada de picardía y referencias cotidianas que conectaron rápidamente con el público. Esta escena desató múltiples comentarios en plataformas digitales, donde los usuarios no dudaron en opinar sobre el contenido del video.

Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como: "Hasta el yape salió en el video. Felicidades chicos", "Súper para bailar este 2026", "Hasta la tierra tembló con semejante tema" y "La señora López lo sufre". Estas reacciones evidenciaron que el videoclip no solo fue bien recibido, sino que también provocó controversia y debate, ingredientes habituales en los lanzamientos que involucran a figuras mediáticas.

Comentarios de los usuarios al videoclip de "El Perro del Hortelano". (Captura)

En conclusión, con 'El perro del hortelano', Pamela Franco cierra el año con un lanzamiento que combina música y una fuerte presencia mediática. La participación de Christian Cueva y la historia del video captaron la atención del público, convirtiéndolo en tema de conversación en redes y confirmando el buen momento profesional de la cantante.