¡A sus pies! Christian Cueva aparece engriendo a su pareja Pamela Franco

Hace unos días, Christian Cueva se encuentra en medio de la polémica luego de que Pamela López lo exponga en aparente estado de ebriedad llamando a sus hijos por Navidad. Ahora, Pamela Franco hace caso omiso revelando como el pelotero la sorprende.

Cueva masajea los pies de Pamela Franco

A través de sus redes sociales, Pamela Franco anunció que este 27 de diciembre estarán lanzando el videoclip de su nuevo tema "El perro del Hortelano" junto a Christian Cueva. Aunque, también llamo la atención por el video que compartió.

En el vídeo publicado, se puede ver los pies de la cantante de cumbia y siendo masajeado por el pelotero 'Aladino'. Sin duda, es un gesto que indicaría el gran amor que tiene el artista por la intérprete.

"Ya se viene el videoclip 'El perro del Hortelano'", escribió la cantante con un corazón blanco etiquetando a su pareja en el vídeo.

Sus seguidores, no duraron en comentar: "Soporta Pamela López, más enamorados que nunca", "La digna de la López en UCI", "Se nota que Cueva se enamoro al 100 de Pame Franco. El hombre a ama es así. Hace cosas que nunca hizo con nadie", "Bien disfruten su amor".



Su nuevo tema "El Perro del Hortelano"

Pamela Franco y Christian Cueva llegaron a la cabina de Radio Karibeña para presentar en exclusiva su nuevo tema "El Perro del Hortelano", este martes 23 de diciembre en el programa 'Ke Rica Mañana'. La dupla sorprendió a todos con una canción que promete ser el hit de fin de año y el verano 2026.

Entre risas y buena energía, Pamela y Cueva pusieron a sonar por primera vez el tema completo y hasta se animaron a cantarlo en vivo. En plena transmisión, se escuchó parte del pegajoso coro que ya empieza a sonar fuerte entre los oyentes. La cumbiambera aseguró que el tema está hecho para prender las fiestas y no dejar a nadie sentado.

"Dime que sí, dime que no y quedamos como amigos... Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho", dice parte del tema.

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva hacen caso omiso a las críticas sobre su amor y vienen promocionando el lanzamiento de su nuevo tema propio. Además, la cantante de cumbia comparte cómo el pelotero la engríe en los días posteriores a la Navidad, con un masaje a sus pies.