RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Cantante de Conquistadores de la Salsa sería el padre de la segunda hija de Darinka Ramírez? Esto dijo

Ante las especulaciones de que cantante de Los Conquistadores de la Salsa sea el padre de la segundo hija de Darinka Ramírez, la influencer sale a responder.

Cantante de Conquistadores de la Salsa podría ser el padre de la segunda hija de Darinka Ramírez
Cantante de Conquistadores de la Salsa podría ser el padre de la segunda hija de Darinka Ramírez (YouTube)
27/12/2025

En las últimas horas se viene especulando quién sería la pareja de Darinka Ramírez luego de anunciar estar embarazada nuevamente. La joven no ha querido dar el nombre del padre de su segunda hija, pero varios seguidores han especulado de un artista que forma parte de Los Conquistadores de la Salsa.

¿El cantante de salsa es el padre?

A través de las redes sociales, se ha especulado mucho sobre quien sería el padre de la segunda hija que Darinka Ramírez está esperando. Como se recuerda, la joven artista utilizó sus redes sociales para anunciar que está embarazada, pero sin revelar el papá. 

Las especulaciones de la pareja de la cantante ha enfocado al cantante de Los Conquistadores de la Salsa. El joven Albertico 'El Timbalero' es señalado por los seguidores como el progenitor del bebé que espera la ex de Jefferson Farfán, por una publicación donde ambos salen bailando donde dice: 'Así de blanco me la llevo al altar'. 

@josepastord #greenscreen Ustedes que opinan???🚨💥Ig:josepastord💥 #darinkaramirez #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Aunque el joven artista de salsa es señalado como la pareja de la influencer, también se reveló que él ya tendría una novia. Por ello, muchos fans se encuentran confundidos sobre esta situación, pero la nueva cantante no ha dado el nombre de este hombre especial que se ha robado su corazón y estaría queriendo mucho a su primera hija. 

Lee también

Darinka Ramírez sale a aclarar

Intrigado por la noticia, el periodista Samuel Suárez le preguntó directamente a Darinka Ramírez sobre el rumor de su relación con el cantante Albertico 'El Timbalero' de Los Conquistadores de la Salsa. Es así como la influencer responde aclarando todas las dudas con un claro mensaje al comunicador. 

"Tiene su esposa, yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie. Si no digo más información es porque quiero mi relación y mi embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican. Mi hija está muy bien, mi pareja se preocupa al 100 de ella que anda matriculándola al cole, que no hacen otras personas que ni preguntan", expresó la joven con sinceridad. 

De esta manera, la influencer Darinka Ramírez deja en claro que Albertico 'El Timbalero' de Los Conquistadores de la Salsa sea el padre de su segunda hija. Es más, señala que el artista ya tiene pareja y jamás se involucraría como la tercera en discordia. Así mismo, afirma que su familia se encuentra feliz por la noticia y están viviendo momentos muy emocionados. 

Lee también

