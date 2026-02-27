Flavia Laos genera rumores de romance tras coquetear con influencer mexicano: "Nos podemos ver más, mi amor"

La influencer y cantante Flavia Laos vuelve a acaparar titulares. Recientemente, la modelo sorprendió al anunciar que firmó con un sello de HYBE America, vinculado a la compañía global que representa a BTS. Su nombre resurgió en redes tras protagonizar un intercambio de mensajes coquetos con un influencer mexicano durante una transmisión en vivo.

Coqueteos en vivo que encendieron rumores

Flavia realizó un live junto al creador de contenido Aaron Mercury, y la química entre ambos no pasó desapercibida para sus seguidores. Aunque durante la conversación ambos aclararon que están solteros, el tono cariñoso que emplearon generó especulaciones sobre un posible romance.

"Mi amor, bien, ¿cómo estás?... Les presenato a Aroon Mercury que es un papucho", dijo en primer lugar Flavia, provocando una ola de comentarios en redes. El término "mi amor" llamó especialmente la atención de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si la relación entre ambos va más allá de una amistad.

Además, la modelo también contó que ya se conocieron en persona, aunque solo compartieron un día juntos.

"Lo conocí fue un dia pero fue muy chevere muy buna persona", expresó. Mercury respondió con entusiasmo: "Tu también me caiste muy bien que pena que no nos hayamos visto mas". Sin dudarlo, Laos replicó: "Nos podemos ver más, mi amor".

El intercambio elevó la curiosidad de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre la posibilidad de que estén saliendo. Según informó el programa América Hoy, Aaron Mercury, de 24 años, es uno de los influencers más populares de México. Además, participó en el reality La casa de los famosos y mantuvo una breve relación con la cantante Yeri Mua.

Nuevo paso internacional en su carrera

Mientras los rumores sentimentales crecen, Flavia también celebra un importante avance profesional. A través de sus redes sociales, confirmó su incorporación a Sin Silencio Records, sello ligado a HYBE America. Con evidente emoción, compartió la noticia con sus seguidores.

"Woooow bbs... esto realmente está sucediendo. Todavía me cuesta procesarlo, pero quería compartir con ustedes algo demasiado especial para mí. Por fin mi firma con @sinsilencio.rcds label de HYBE America", escribió Flavia Laos.

El anuncio causó impacto en el mundo del espectáculo, pues unirse a un sello vinculado a una compañía de alcance global representa una gran oportunidad para su proyección internacional. Aunque algunos fanáticos imaginaron una colaboración con BTS, la firma no implica un trabajo directo con la banda, sino un vínculo con la empresa matriz.

En los últimos años, Laos ha enfocado gran parte de su energía en consolidar su carrera musical. Este nuevo contrato refuerza esa apuesta y abre la posibilidad de que su música alcance nuevos mercados y audiencias fuera del Perú.

En conclusión, Flavia Laos atraviesa un momento de alta exposición mediática. Mientras celebra un logro profesional que podría impulsar su carrera internacional, también despierta rumores sentimentales por sus coqueteos con Aaron Mercury. Entre éxitos musicales y transmisiones virales, la artista mantiene la atención del público.