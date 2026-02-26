Flavia Laos sorprende al firmar con sello de la disquera de BTS: "Esto realmente está sucediendo"

Flavia Laos vuelve a dar que hablar y esta vez por un gran paso en su carrera musical. La influencer y cantante peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar que firmó con un sello de HYBE America, la empresa internacional relacionada con la famosa banda BTS. La noticia emocionó a sus fans, quienes celebraron este logro como un salto importante en su camino artístico.

Flavia Laos anuncia firma con sello vinculado a disquera de BTS

Flavia Laos compartió en sus redes sociales que vive uno de los momentos más especiales de su vida. Con un mensaje lleno de emoción, confirmó que ahora forma parte de Sin Silencio Records, un sello que pertenece a HYBE, disquera de BTS, y que trabaja con proyectos musicales de alcance internacional.

"Woooow bbs... esto realmente está sucediendo. Todavía me cuesta procesarlo, pero quería compartir con ustedes algo demasiado especial para mí. Por fin mi firma con @sinsilencio.rcds label de HYBE America", escribió Flavia Laos, desatando una ola de reacciones y comentarios de apoyo.

El anuncio no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo, ya que firmar con un sello ligado a HYBE America representa una gran oportunidad para crecer fuera del Perú. Aunque muchos fans pensaron de inmediato en BTS, se aclaró que esto no significa una colaboración directa con la banda, sino que ahora la artista está vinculada a una compañía global.

Este nuevo contrato marca una etapa clave para Flavia, quien en los últimos años ha apostado con fuerza por la música. Sus seguidores destacaron que la cantante ha venido trabajando constantemente en su carrera y que este logro es resultado de ese esfuerzo.

Además, el hecho de pertenecer a un sello internacional abre puertas para que su música pueda sonar en otros países y llegar a nuevos públicos. Sin duda, es una oportunidad que muchos artistas buscan y que ahora la peruana ha logrado concretar.

Nuevo EP y emoción total entre sus fans

Junto con la noticia de su firma, Flavia Laos también reveló que se vienen nuevas canciones. La artista anunció el lanzamiento de su primer EP bajo este nuevo contrato, lo que aumentó aún más la emoción entre sus seguidores.

"Estoy increíblemente feliz y agradecida por todo lo que venimos trabajando juntos. Y créanme... esto recién comienza. El 6 de marzo van a descubrir mi primer EP junto a ellos: La Rubia Enamorada. Un proyecto hecho con todo mi corazón. Gracias por estar siempre conmigo", expresó la cantante.

El EP llevará por nombre "La Rubia Enamorada" y será su primer trabajo musical en esta nueva etapa internacional. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del contenido, la expectativa es alta y muchos esperan escuchar una versión más madura de Flavia en la música.

En redes sociales, sus fans no dudaron en felicitarla y resaltar su crecimiento artístico. La publicación del anuncio se volvió viral rápidamente y reafirmó que la influencer está enfocada en consolidarse como cantante.

En conclusión, Flavia Laos firmó con el sello Sin Silencio Records, un sello que pertenece a HYBE, disquera de BTS, demostrando que su apuesta por la música es seria y que busca llegar a escenarios internacionales. Este paso no solo marca un avance en su carrera, sino que también la posiciona como una artista peruana con proyección global.