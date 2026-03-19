Onelia Molina se quiebra al revelar que dejó casa de Mario Irivarren y descarta reconciliación: "No lo quiero cerca"

Tras anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren a raíz del ampay donde se le vio besando a una mujer en un yate en Argentina, Onelia Molina se pronunció en la reciente edición de Esto es Guerra. La modelo arequipeña sorprendió al ser tajante sobre su vínculo con el chico reality y no pudo contener las lágrimas al relatar los detalles de la ruptura.

Onelia Molina habla sobre su ruptura y el contacto cero

Durante su intervención, Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca", sostuvo la odontóloga.

Además, Onelia subrayó que no desea ningún acercamiento con Mario y que incluso le pidió que se alejara de ella. La modelo puso en duda los sentimientos que Irivarren pudo haber tenido y remarcó que no quiere palabras, llamadas ni imágenes que la conecten con él.

"Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. Ahora, lo que me dijo ya queda en duda. Pero le dije que sí siente, por lo menos pena, no lo quiero cerca. No quiero palabras, no quiero imágenes, no quiero llamadas", manifestó.

En esa línea, la modelo, recordó que ambos comparten grupos en común, pero señaló que espera que Irivarren no se acerque, al menos por un tiempo. "Creo que es lo más sano. Para mí el contacto cero es algo sano. Ya di una segunda oportunidad, ya aprendí y a veces hay que aprender a los golpes", agregó.

Asimismo, Molina, descartó cualquier posibilidad de reconciliación. Ante la pregunta sobre si consideraría darle otra oportunidad, respondió de manera categórica.

"Dicen por ahí que podrías darle otra oportunidad", consultó Katia Palma. Ante esto, Onelia exclamó: "Eso no va a pasar".

Onelia se quiebra al hablar de Marcela

La ruptura también ha afectado la relación de Onelia con la familia de Mario, especialmente con su madre, Marcela. La chica reality contó que tuvo que coordinar con ella y aprovechar para pedirle disculpas.

"En realidad, coordiné con Marce, que desde aquí le pido las disculpas de caso porque ella no tiene nada que ver, ni su familia, ni mi familia. Toda la vida su familia ha sido...", dijo.

En un momento emotivo, la modelo confesó que lo más doloroso de la ruptura ha sido alejarse de Marcela, madre de Mario, con quien mantiene un vínculo cercano. Además, recalcó haber conformado una familia.

"(¿Marcela es la mamá de Mario?) Sí, sí, la mamá de Mario. Siempre hemos tenido una increíble relación. Y en realidad una de las cosas que más me duele es esto, es perder a esta familia que había formado. Desde acá, lo siento muchísimo, Marce, porque el cariño está y siempre va a estar".

En conclusión, Onelia Molina decidió cerrar de manera definitiva su relación con Mario Irivarren, priorizando su bienestar y el respeto propio. Su testimonio refleja la importancia de establecer límites claros ante situaciones de traición y de proteger los lazos emocionales que realmente importan.