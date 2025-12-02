Yahaira Plasencia desmiente vinculación romántica con Sergio George: "Nunca he sentido eso"

La reconocida cantante de salsa Yahaira Plasencia acaparó la atención mediática al hacer una inesperada aparición en el set del programa "América Hoy". Durante la entrevista, la artista abordó por primera vez a los rumores sobre una posible insinuación romántica por parte de su exproductor musical, Sergio George.

Yahaira Plasencia niega que Sergio George haya intentado "afanarla"

Durante su participación en el programa América Hoy, Yahaira Plasencia sorprendió al abordar directamente los rumores sobre su relación con el reconocido productor musical Sergio George. Preguntada sobre si alguna vez él intentó propasarse con ella, la cantante desmintió categóricamente esos comentarios y aseguró que solo ha existido respeto mutuo entre ambos.

"Sergio es una persona a la cual le tengo respeto y cariño. No le voy a mentir, ahorita no hablamos, pero estoy segura que si llega a Perú, todo bien. A mí nunca se me ha insinuado ni nada por el estilo. La verdad, las veces que hemos salido nunca he sentido eso, pero mucha gente me lo ha dicho. No creo, la verdad", declaró la intérprete.

Sobre su ausencia en el próximo concierto navideño que George organizará con otros artistas peruanos, Plasencia sugirió que podría deberse a un malentendido. Con tono irónico, recordó que durante un viaje a Miami intentaron coordinar un encuentro sin éxito.

"Yo les voy a contar algo: fui a Miami este año con mis papás y le dije a Serg para cenar, pero no pudimos juntarnos. Creo que eso le incomodó, pero no sé si sea por el gran concierto", comentó.

Yahaira Plasencia revela su vínculo con la mamá de Jefferson Farfán

Además de hablar sobre Sergio George, Yahaira Plasencia se refirió a su relación con doña Charo, madre de su expareja, el exfutbolista peruano. La cantante, conocida como "La Patrona", aseguró que en su momento fue una de las nueras favoritas de la señora, aunque aclaró que hoy no mantienen contacto.

"Le tengo muchísimo respeto, pero ese círculo, esas personas, no están en mi vida hace muchísimos años. Hay un cariño y respeto de todas maneras", afirmó. Sin embargo, evitó profundizar en el tema o referirse a Xiomy Kanashiro, actual pareja del deportista, dejando claro que ese capítulo de su vida quedó atrás.

Yahaira Plasencia demostró una vez más su estilo frontal al responder sin rodeos las preguntas incómodas. Aunque negó cualquier tensión con Sergio George, dejó entrever que su distanciamiento podría deberse a malentendidos.