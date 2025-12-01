Yahaira multiplica por cero advertencia de Pamela López sobre Luis Fernando: "Las cosas se van dando"

Yahaira Plasencia rompió su silencio luego de las declaraciones de Pamela López, quien lanzó una advertencia pública sobre Luis Fernando, más conocido como Don Diablo, el nuevo amigo de la cantante. Sin embargo, lejos de entrar en polémicas, Yahaira dejó en claro que está tranquila y no piensa responderle a la expareja de Christian Cueva.

Yahaira ignora consejo de Pamela López sobre Don Diablo

La cantante Yahaira Plasencia decidió no hacer caso a la advertencia que le lanzó Pamela López sobre su "amiguito" Luis Fernando, más conocido como Don Diablo. Aunque muchos esperaban una respuesta picante, la salsera optó por mantener la calma y dejó en claro que está enfocada en su vida y su música.

Hace unos días, Pamela López sorprendió al hablar del pasado con Don Diablo. La influencer aconsejó públicamente a Yahaira tener cuidado.

"Realmente podría darle, pues, un pequeño consejo, si es que ella lo permite, que siempre esté con cuidado, ¿no? Ande con cuidado, siempre alerta a todo, que siempre se pregunte, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Había muchas cosas turbias ahí que no estaban bien", dijo Pamela, dejando entrever que el empresario no sería de fiar.

La salsera fue abordada por "América Hoy" mientras promocionaba su nuevo tema "No te superé" en un centro comercial, y fue ahí donde habló del tema con serenidad. Cuando se le consultó directamente por la advertencia de Pamela, Yahaira fue tajante y se negó a comentar. La reportera insistió en preguntar en que haría si ella también veía "cosas turbias", pero Yahaira se mantuvo en su línea.

"Nada, no tengo nada que opinar. No tengo nada que decir. Yo estoy tranquila con mi vida y así", respondió firme. "(¿Si tú ves cosas turbias, te alejas?) Yo no pienso hablar nada de eso. Yo estoy tranquila, estoy bien, creo que es muy importante", expresó.

Incluso aclaró entre risas que no llama "Dondi" a Luis Fernando, como supuestamente lo hacía Pamela. Finalmente, la salsera dejó claro cómo lo llama.

"¿Dondi? No, no, no. (¿Don Diablo?) Ah, ok. Ya, ahora entiendo. No, no, no", dijo. "(¿Lo llamas por su nombre o alguna palabrita de cariño?) Luis Fernando", aseguró la cantante.

Yahaira Plasencia sobre supuesta oficialización

Por otro lado, Yahaira Plasencia habló sobre su presencia en la fiesta de Paula Arias, donde fue vista acompañada de Luis Fernando. La salsera se refirió a la fotografía que compartió en sus redes sociales, en la que aparece junto a él y a otros amigos del grupo.

"Era su cumpleaños, decidimos pasarla con amigos y la pasamos súper chévere, muy bonita", comentó. "Paula conoce a Luis Fernando. Estamos ahí disfrutando como tiene que ser. La pasamos súper chévere, la verdad. Se llevan muy bien también ellos... Todo es un proceso. Yo creo que las cosas se van dando de a poco. Estamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa y todo bien", explicó.

La imagen fue interpretada como una presunta oficialización, Yahaira respondió sobre eso. La cantante aclaró que no cree en las "oficializaciones" y que prefiere ir con calma.

(Quizás todavía no es el momento de oficializar. ¿Están en la etapa de conocerse?) Sí, la verdad que creo que es un proceso. Ahorita mi cabeza está en procesar y pasar el momento difícil que estoy pasando. Pero ahí vamos (¿Ese corazón está soltero?) Estoy tranquila, está todo bien. Son procesos, yo no creo en las oficializaciones", dijo.

En conclusión, Yahaira Plasencia dejó en claro que no piensa responder a las advertencias de Pamela López ni alimentar rumores sobre su cercanía con Luis Fernando. La cantante reafirmó que está tranquila, enfocada en su carrera y viviendo las cosas con calma, sin etiquetas ni presiones externas.