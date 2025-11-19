Kate Candela responde con firmeza a Paula Arias y aclara despidos en su orquesta: "No le debo nada a nadie"

Kate Candela volvió al centro de la conversación tras responder de manera contundente a Paula Arias, quien la acusó de despedir sin justificación a integrantes de su orquesta. Las declaraciones de la líder de Son Tentación generaron polémica, pero la solista no tardó en presentar su versión y, desde América Hoy, aclaró punto por punto.

Kate Candela desmiente despidos injustos y revela su versión del conflicto

Durante una entrevista para 'América Hoy', Kate Candela señaló que Paula Arias estaría hablando "desde el desconocimiento" y repitiendo comentarios que no corresponden a lo sucedido. Según explicó, las integrantes que dejaron de trabajar con ella habrían infringido reglas básicas dentro del grupo, motivo por el cual decidió prescindir de ellas.

"Lo que pasó fue que me faltaron el respeto, fue casi una agresión contra mi persona, entonces evidentemente tuve que despedir inmediatamente a todas las personas a las que les pareció gracioso", aseguró la cantante. De inmediato dejó claro que siempre actuó conforme a lo que establece cualquier ambiente laboral.

Además, también afirmó que cumplió con los pagos correspondientes y que jamás dejó sin sustento a sus trabajadoras.

"Yo no siento pena, no tengo por qué enviarle una canasta a nadie, no le debo nada a nadie, no he dejado a nadie sin trabajo. Fue una persona que ha faltado a las condiciones de mi orquesta, a las reglas de mi trabajo", agregó.

Asimismo, Kate remarcó que las normas eran claras desde el inicio y que la falta de respeto es algo que no tolera bajo ninguna circunstancia. "La primera regla es el respeto. Si no hay respeto, no hay forma de trabajar conmigo, es imposible", respondió con firmeza.

Al finalizar su descargo, la salsera envió un mensaje directo a Paula Arias, recordándole que aún mantiene una deuda pendiente con ella.

"Espero que los acuerdos que ella haya tenido con alguien de poder terminar de pagarle... realmente espero de corazón que termine de hacerlo porque la vida da vueltas", expresó, dejando entrever que la líder de Son Tentación debería resolver sus propios pendientes antes de opinar sobre los suyos.

El comentario de Paula Arias que encendió la controversia

La respuesta de Kate llega luego de que Paula Arias hiciera fuertes comentarios en América Hoy respecto a los despidos que denuncian extrabajadoras de la solista. La líder de Son Tentación aseguró que su exintegrante tendría responsabilidad directa en dejar sin sustento a varias personas.

"Que se preocupe y mande esas canastas y pagos a toda la gente que botó injustamente, no sé los motivos, cada cabeza tiene sus formas de trabajar con su gente, pero toda esa gente que botó, los músicos, coristas que botó de un momento a otro, yo creo que ahí sí podría ir ella a brindarles algo", expresó Arias.

Sus declaraciones generaron rápidas reacciones, especialmente porque llegaron poco después de que Kate revelara públicamente que Paula aún le debe dinero, lo que añadió más tensión al conflicto.

El enfrentamiento entre Kate Candela y Paula Arias continúa escalando, con versiones completamente opuestas sobre lo sucedido. Mientras Kate asegura que actuó por respeto y disciplina dentro de su equipo, Paula sostiene que hubo despidos injustos. Por ahora, ninguna de las dos parece dispuesta a dar un paso atrás