¡INESPERADO!

¿Indirectas? Edison Flores publica fotos familiares sin sus hijas y Ana Siucho deja sugerentes 'likes' en redes

Edison Flores compartió fotos junto a su madre, pero sin sus hijas, lo que generó reacciones mientras que Ana Siucho, por su parte, llamó la atención con sugerentes 'likes' en redes.

Edison Flores y Ana Siucho en el ojo público por sus apariciones en redes sociales.
Edison Flores y Ana Siucho en el ojo público por sus apariciones en redes sociales. (Composición: La Karibeña)
13/11/2025

Edison Flores, vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de su separación de Ana Siucho. Tras su radical cambio de look y su reciente actividad en redes sociales, el volante crema compartió una publicación que ha generado todo tipo de comentarios y que, según los cibernautas, habría recibido una indirecta respuesta de su expareja.

Edison Flores dedica mensaje a su familia y Ana Siucho reacciona con indirectas

Hace unos días, Edison "Orejas" Flores sorprendió en Instagram con una sesión fotográfica con motivo del tricampeonato obtenido por Universitario de Deportes. En las imágenes, el jugador aparece acompañado de su madre y otros familiares, y escribió un mensaje que muchos interpretaron como una dedicatoria personal.

"Gracias por ser el corazón de todo lo que soy", escribió el futbolista junto a las fotografías que rápidamente acumularon miles de 'me gusta'.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de sus hijas en las imágenes, detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del jugador. Además, los usuarios notaron que Flores ya no sigue a Ana Siucho en redes sociales, y que ella también dejó de hacerlo, lo que reforzó los rumores de una ruptura definitiva.

Por su parte, Ana Siucho ha mantenido un perfil más enfocado en su rol como madre. En sus últimas publicaciones se la ve disfrutando de momentos cotidianos junto a sus dos hijas, y sus seguidores no tardaron en mostrarle apoyo.

"Disfruta la vida": Magaly sorprendida con el cambio de look de Edison Flores
"Disfruta la vida": Magaly sorprendida con el cambio de look de Edison Flores

"Muy admirable criar a tus hijas sola, eso se llama amor de verdad", "Los honores y triunfos se van, pero el amor de madre queda", y "Tus niñas irradian alegría gracias a ti", fueron algunos de los comentarios que la profesional de la salud recibió en su cuenta de Instagram. Ana, fiel a su estilo tranquilo, agradeció los mensajes y dejó varios 'me gusta' a quienes destacaron su dedicación maternal.

Ana Siucho y su publicación que generó interpretaciones

A pocos días de las publicaciones de Edison, Ana Siucho compartió una nueva imagen que generó aún más comentarios. En la foto se la observa sonriente junto a sus hijas, transmitiendo felicidad y estabilidad familiar. Pero lo que más llamó la atención fue el breve texto que acompañó la publicación: "Mi mejor decisión".

Ana Siucho sorprende con tierno mensaje para su amigo Elías tras ampay de Edison Flores: "Te quiero"
Ana Siucho sorprende con tierno mensaje para su amigo Elías tras ampay de Edison Flores: "Te quiero"

Aunque el mensaje parecía inofensivo, muchos seguidores lo interpretaron como una indirecta hacia su expareja, recordando que ambos anunciaron su separación hace algunos meses tras varios años de relación. La frase fue ampliamente comentada en redes y muchos consideraron que reflejaba el cierre de una etapa y el inicio de una nueva vida para la exesposa del futbolista.

La relación entre Edison Flores y Ana Siucho, que alguna vez fue considerada una de las más sólidas del espectáculo peruano, parece haber llegado a un punto sin retorno. Mientras el jugador celebra los logros deportivos con Universitario, su expareja se enfoca en la crianza de sus hijas y en su desarrollo personal.

