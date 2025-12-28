Samantha Batallanos fue vista de compras con un misterioso galán ¿Un nuevo amor?

Como se recuerda, la joven Samantha Batallanos es una de las actrices cómicas más conocidas de la farándula peruana. Ahora, la modelo fue vista al lado de un nuevo galán comprando en reconocida marca lujosa.

¿Apareció un nuevo galán?

En el medio 'Instarándula', el periodista Samuel Suárez compartió un video que le llegó de una seguidora donde muestran a Samantha Batallanos junto a una persona misteriosa. Según reveló la 'ratuja' afirmó que se habrían dado un beso de despedida en el aeropuerto de Jorge Chávez.

"En el Jorge Chávez con su nueva pareja, Samantha Batallanos en amores (¿Será pareja o familiar?) Los vi en besos, dándose besitos de despedida y habla inglés", expresó la seguidora sobre las imágenes compartidas.

En otro video, se puede ver como otras seguidora compartió un video de la actriz cómica, pero esta vez paseando en un centro comercial con este joven desconocido. Aunque, estas imágenes fueron captadas antes de su despedida en el aeropuerto.

"Samantha Batallanos entrando a Dolce & Gabbana en el Jockey con galán", señaló la otra seguidora.

Samantha Batallanos con otra persona

El mismo periodista se comunicó con la modelo directamente, ya que hace unas semanas atrás realizaron una entrevista donde revelaron que la joven estaba soltera viviendo en una zona exclusiva de Lima y muy cotizada. Aunque ahora, la modelo decidió ya no responder a las preguntas de Samuel Suárez sobre esta persona, ni negar si se trataría de una familiar o un nuevo amor en su vida tras el escándalo que hubo con el cantante de salsa.

Sobre Samantha Batallanos

La joven Samantha Batallanos es una de las figuras más faránduleras de los medios de televisión. Es conocida por ser cómica actriz y modelo, pero también por haber tenido varias polémicas relaciones amorosas con reconocidas figuras de la TV.

Entre ellos, están Jonathan Maicelo, a quien acusó de maltrato físico cuando estuvieron juntos, aunque regresaron al poco tiempo y ahora, mantienen un lío legal en proceso. Hace unos meses, la joven también tuvo una corta relación con el cantante Álvaro Rod, a quien señaló como 'tacaño' por no querer comprarle algunos de sus productos de belleza.

De esta manera, Samantha Batallanos fue vista con una nueva persona en un centro comercial y en el aeropuerto. Aunque fue consultada sobre las imágenes, la actriz cómica decidió guardar silencio avivando más los rumores de un posible nuevo pretendiente en su vida tras terminar su relación con Álvaro Rod.