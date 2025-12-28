Tilsa Lozano gana premio a 'Ruptura del año', pero le regala a Laura Spoya: "Para que lo pongas en tu cuarto"

En el 2025, Tilsa Lozano anunció el fin de su matrimonio con Jackson Mora en medio de escándalo por infidelidad. Ahora que está por acabar el año, la exvengadora recibió un premio de parte del programa de Laura Spoya, que no fue bien recibido y decidió responder con todo.

Tilsa Lozano le devuelve el premio a Laura Spoya

En el programa 'Al sexto Día' decidieron hacer la entrega de los premios de fin de año, donde Tilsa Lozano recibió la 'Ruptura del año 2025'. Esto no fue del agrado de la conductora de televisión y decidió mandarle su 'chiquita' a Laura Spoya.

"La ruptura del año, esto es para ti", le dijo la reportero, y respondió: "¿Para mí? ¿De qué programa? (Al Sexto Día), pero mejor se lo devuelvo a Laura, también le funciona. Es para compartir, mitad y mitad. Ya no estoy llorando hace rato ya, estoy en otras mi amor. Gracias, premio es premio al final. Te lo devuelvo para que lo pongas en tu cuarto Laurita"

Ante esto, Laura Spoya decidió responder con todo a la conductora del programa 'La Noche Habla' señalando que también podría recibir el premio tras anunciar su divorcio con Brian Rullan, después de varios años de casada, pero señala que nunca tuvo que facturar hablándolo en medios de TV.

"Bueno, yo soy una persona picona. Puede ser, sí me funciona la ruptura del año, pero al menos yo no me tengo que sentar a contar mis intimidades", respondió.

El fin del matrimonio de Tilsa con Jackson Mora

A inicios del año 2025, Jackson Mora fue acusado por su excolega empresarial de Colombia de haber engañado a Tilsa Lozano con otra mujer en un hotel. En ese momento, la modelo guardó silencio y se separó de su esposo, aunque trataron de reconciliarse en un viaje ya programado, no lo lograron.

Es así como meses después fueron vistos ingresando en un hotel donde se especulaba su reconciliación, pero se reveló que la 'Vengadora' dio por terminada su relación amorosa con el ex boxeador y firmaron los papeles para iniciar el proceso de separación de manera legal.

De esta manera, a raíz del fin de su matrimonio tras el ampay de su esposo Jackson Mora con otra mujer, Tilsa Lozano recibió el premio a 'Ruptura del año 2025' del programa de Laura Spoya, pero la modelo decidió devolvérselo señalando que podrían compartirlo por el fin de sus relaciones.