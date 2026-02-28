RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Tremendo susto! Chikiplum sufrió intento de asalto y denuncia que atacaron su carro con piedras

Chikiplum contó que delincuentes atacaron su auto y rompieron la luna trasera. El comediante quedó en shock tras el incidente en San Juan de Lurigancho.

Chikiplum revela dramático intento de asalto en SJL.
Chikiplum revela dramático intento de asalto en SJL. (Composición Karibeña)
28/02/2026

El popular comediante José Luis Ríos, más conocido como 'Chikiplum', fue víctima de un intento de asalto. El artista contó que fue interceptado por delincuentes armados cuando se encontraba en San Juan de Lurigancho, generando gran preocupación entre sus seguidores.

Chikiplum fue víctima de un intento de asalto

El comediante José Luis Ríos, más conocido como 'Chikiplum', vivió minutos de terror luego de sufrir un intento de asalto que lo dejó en shock. El artista contó que delincuentes atacaron su vehículo y rompieron la luna trasera cuando se encontraba transitando por San Juan de Lurigancho.

El hecho ocurrió el pasado jueves y, según su propio testimonio, todo pasó de forma repentina. Una moto lineal se acercó al auto y, en cuestión de segundos, los sujetos empezaron a lanzar piedras contra el vehículo, generando pánico entre todos los que estaban dentro.

'Chikiplum' decidió contar lo sucedido y dejó claro que la situación fue muy peligrosa. El comediante explicó que estuvo a punto de detenerse, pero sus acompañantes le advirtieron que los atacantes portaban armas.

"Cuando tiran la primera piedra casi paro, pero mis compañeros me dijeron que esas personas estaban armadas. Gracias a Dios solo hay daños materiales, las dos rocas que lanzaron no les cayeron a nadie, todos estamos bien", relató el artista a Trome, evidenciando el fuerte susto que pasó.

El cómico también resaltó que, pese al impacto de las piedras, nadie resultó herido. Sin embargo, el daño al vehículo fue evidente y el recuerdo del momento todavía lo tiene afectado, ya que pudo terminar en algo mucho más grave.

Conflicto legal también sigue dando que hablar

Mientras se recupera del susto, el nombre de 'Chikiplum' también continúa en el ojo público por el proceso legal que mantiene con su expareja Katy Prado, conocida como 'Chikipluna'. La actriz se pronunció recientemente y aseguró que confía en la justicia.

"Todo está judicializado y espero que las autoridades emitan la resolución en su momento, confío en la justicia, pues todo lo que hago es en favor de mi hija", expresó la artista, dejando claro que su prioridad es el bienestar de la menor.

Además, Katy Prado utilizó sus redes para responder a comentarios sobre el vínculo entre padre e hija. En su mensaje, negó que esté intentando alejar a la pequeña de su padre y dio su versión de lo ocurrido.

"Como madre me veo en la necesidad de responderle al padre de mi hija después de que haya comentado o insinuado públicamente de que yo quiera romper el vínculo entre él y nuestra menor. Dicha información es totalmente falsa", señaló.

Por ahora, 'Chikiplum' se muestra agradecido porque el intento de asalto no dejó heridos y todo quedó en daños materiales. Aun así, el miedo fue grande y el comediante no ocultó que la experiencia fue impactante.

En conclusión, en medio de la inseguridad y los problemas personales que enfrenta, 'Chikiplum' sigue enfocado en su trabajo, pero reconoce que el susto vivido por el intento de asalto que sufrió. Sus fans esperan que pueda superar este difícil momento.

