¡Tremendo pleito! Chikiplum y Chikipluna enfrentados por manutención de su hija: "Ella no aporta nada"

Chikiplum y Chikipluna están en el centro de la polémica, pero esta vez no por sus shows, sino por un fuerte enfrentamiento que tiene como protagonista a su pequeña hija. Tras su separación en 2024, ambos se lanzan acusaciones públicas sobre la manutención y la tenencia de la niña.

Chikipluna sobre acusación del padre de su hija

En una entrevista con "América Hoy", Katy Prado, más conocida como Chikipluna, fue consultada sobre los comentarios de su expareja, quien la acusa de no dejarlo ver a su hija. La actriz cómica dejó entrever que todavía no puede hablar con libertad.

"(Había unas especulaciones de que tú no estabas dejando ver a tu bebé, a Chikiplum, ¿eso es cierto?) Estoy esperando un permiso para yo poder responder lo que él ha salido a hablar. Yo no puedo hablar de eso porque él no tiene pruebas. Más adelante voy a decir mi verdad", aseguró.

Katy admitió que las acusaciones la afectan. Aunque aclaró que siempre intentó mantener la calma, dejó claro que la situación se salió de control.

"Obviamente que sí me molesta, pues. Porque me ha perjudicado mucho", señaló con evidente incomodidad. "Siempre he querido llevar la fiesta en paz, pero lamentablemente no se ha podido", comentó.

Chikiplum contesta a su ex por manutención

Por su parte, Chikiplum también habló con el programa "América Hoy. El actor cómico aseguró que su expareja no siempre le permiten compartir momentos con su hija.

"En algunas oportunidades que necesito a mi hija o que ella esté conmigo, a veces encuentro restricciones. Por ejemplo, quise que vaya al circo a verme a mi trabajo y no pudo ir. A veces por no causar daño a mi hijita o por no ponerla entre la espada y la pared, no insisto, no hago problema", reveló.

También, explicó que trata de no crear conflictos, pero hay cosas que lo sobrepasan. Sobre la pensión, aseguró que cumple con lo acordado, pero que siente que la carga económica recae solo en él.

"Trato de llevar la fiesta en paz, pero a veces ya no se puede tolerar tanto", afirmó. "Sí (cumplo con la pensión) generalmente aumenta más cosas que uno tiene que agregar. Como que ella no tiene que aportar absolutamente nada, porque tiene a mi hija. Yo cubro colegio, alimentación, y ahora me reclama vestido... Incluso le dejé el carro para que pueda transportarla", dijo.

Incluso contó que en su momento cedió la tenencia legal de su hija para no alargar un proceso judicial. Sin embargo, ahora enfrenta otro tipo de problemas.

"Entonces también se le dijo, que ella como trabaja también debe aportar algo. Y ella hace referencia que no debe aportar... Yo le di la tutela de mi hija para evitar problemas. Me hubiese gustado tenerla, pero no quise alargar el juicio. Aun así, ella reclama que lo hace todo sola y por eso no debe aportar", sostuvo.

Un conflicto que no termina. Lo que pudo ser una separación tranquila terminó convirtiéndose en una batalla pública. Mientras Chikipluna prefiere esperar "el permiso" para dar más detalles, Chikiplum insiste en que él carga con la mayor parte de los gastos y que su expareja debería asumir también una responsabilidad.

En conclusión, el pleito entre Chikiplum y Chikipluna parece no tener fin. Lo más preocupante es que, en medio de dimes y diretes, la gran afectada sería su hija, quien necesita el apoyo y cuidado de ambos. Por ahora, la única certeza es que la polémica seguirá dando que hablar en la farándula local.