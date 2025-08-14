Pamela López quiere que Christian Cueva vea a sus hijos solo 2 horas por mes, revela abogada

La abogada de Christian Cueva, Dra. Medaly Barrientos, arremetió contra Pamela López, asegurando que, luego de que Christian Cueva interpusiera una demanda por régimen de visitas, la empresaria respondió indicando que solo permitiría que sus hijos vean al futbolista dos horas al mes, lo cual le resulta inaudito.

¿Pamela López no quiere que Cueva vea a sus hijos?

Durante una conexión en vivo con el programa Ponte en la cola, la doctora Barrientos fue cuestionada por la conductora Micheille Soifer sobre una posible demanda que Christian Cueva podría interponer contra la madre de sus hijos, y que podría llevarla hasta tres años a prisión.

Según Micheille, le parece exageradas las acciones que Cueva tomaría contra Pamela por presunta difamación, ya que eso implicaría dejar a los hijos que ambos tienen completamente solos, debido a que actualmente viven con su madre. También pidió que se dé prioridad al bienestar de los menores.

En ese sentido, la doctora Barrientos indicó que no es cierto que Christian Cueva recién busque acercarse a sus hijos tras las supuestas afirmaciones falsas, sino que ya ha estado yendo a buscarlos al colegio, pero eso no terminó bien.

Asimismo, mostró su indignación, indicando que Pamela López pretende que Christian Cueva vea a sus hijos solo dos horas al mes.

"Mi patrocinado, para evitar peleas y denuncias, recurre a la vía judicial para solicitar un régimen de visitas y que un juez le pueda dar los días de visita con sus hijos. ¿Y qué responde la señora López? ¿Les parece justo?", sentenció.

Envían carta notarial a Pamela López

En otro momento de la entrevista, la defensa legal de Christian Cueva también indicó que apenas han tomado el caso y ya le enviaron una carta notarial a Pamela por haber dicho que el futbolsita habría intentado contactar a su novio, Paul Michael, a través de una tercera persona.

"Hemos enviado una carta notarial a la señora Pamela López a efecto de que se pueda rectificar de las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado . Supuestamente le está atribuyendo que, a través de una tercera persona, habría llamado a su pareja Paul Michael, lo cual rechazamos", indicó.

De esta manera, el conflicto entre Christian Cueva y Pamela López continúa escalando, ahora por el régimen de visitas a sus hijos. Mientras el futbolista recurre a la vía legal, la empresaria mantiene su postura, generando un nuevo capítulo en su enfrentamiento público.