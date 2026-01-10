Magaly Medina pone el parche a burlas por su cirugía facial: "No es el rostro con el que voy a quedar"

Magaly Medina salió al frente para responder a las burlas y comentarios que ha recibido en redes sociales luego de someterse a una cirugía facial en Argentina. La conductora dejó en claro que su apariencia actual no es el resultado final y pidió paciencia mientras continúa con su recuperación.

Magaly aclara por qué luce así tras la operación

Magaly Medina decidió explicar públicamente cómo va su proceso tras la delicada intervención estética en su rostro. La conductora señaló que muchas personas no entienden cómo es una cirugía de este tipo y que las críticas vienen desde la desinformación.

Según contó, la operación fue larga, compleja y dolorosa, por lo que aún atraviesa días complicados. Aunque ya se encuentra fuera de la clínica, su cuerpo sigue en proceso de recuperación y su rostro todavía presenta inflamación y puntos visibles. La 'Urraca' señaló que mostrar su rostro en redes no fue para generar polémica, sino para que el público vea la realidad de una cirugía facial.

"Lo que pasa es que la gente no sabe que esta operación es larga, complicada, dolorosa. Claro, al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil", dijo, dejando claro que no se trata de un cambio inmediato.

Magaly detalló que su cara aún está inflamada. Explicó que eso es completamente normal a pocos días de haber pasado por el quirófano.

"Todavía tengo la cara hinchada, tengo esponjas cocidas a mi piel. Este no es el rostro con el que voy a quedar", aclaró a Trome con firmeza.

La conductora también cuestionó los comentarios burlones que circularon en TikTok y otras plataformas, donde muchos aseguraban que ya había reaparecido con un "nuevo rostro". Frente a eso, fue tajante al explicar que el verdadero resultado se verá recién con el paso del tiempo.

"Este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía", precisó.

Una cirugía exclusiva y una recuperación que continúa

Magaly Medina contó que el procedimiento al que se sometió es un lifting facial con técnica 'deep plane', una cirugía muy usada por celebridades internacionales. Esta fue una de las razones por las que decidió operarse fuera del país.

"Es la cirugía que le hicieron a Kris Jenner, la mamá de las Kardashians. En Perú no conozco cirujanos que hagan solo esta operación Vi referencias de tres, pero noté muchas fallas porque recién la han empezado a hacer. Este doctor (Freschi) solo opera 'deep plane', ahora en Estados Unidos hay muy buenos también, pero el presupuesto está por las nubes", explicó la conductora.

Además, reveló que su recuperación incluye varias sesiones de cámara hiperbárica, necesarias para ayudar a la cicatrización. También señaló que ya le retiraron algunos puntos y que en los próximos días continuará con el proceso.

"Sí, son seis sesiones (de cámara hiperbárica) en total", contó, detallando que todavía permanece en Argentina siguiendo las indicaciones médicas. "(Cuando termine lo de la cámara hiperbárica te sacarán los puntos...) Sí, hoy (ayer) sacaron los primeros y el 20 (de enero) los últimos puntos", detalló.

En conclusión, con estas declaraciones, Magaly Medina dejó claro que su actual apariencia es solo parte del proceso y no el resultado final de su cirugía facial. La conductora pidió paciencia y respeto, recordando que la recuperación toma tiempo y que, antes de opinar, es importante informarse. Mientras tanto, continúa enfocada en sanar y seguir paso a paso las indicaciones médicas.