Doctora de Magaly revela cómo sigue su recuperación tras cirugía facial: "Es un proceso difícil"

Hace unos días, Magaly Medina reveló que se sometió a una cirugía facial en Argentina con grandes especialistas. La periodista peruana está siendo acompañada por su doctora y amiga Joana Bernedo, quien ha revelado cómo continúa la popular 'urraca'.

Una cirugía facial muy complicada

A través de sus redes, la doctora Joana Bernedo decidió compartir un video contando que ya es el cuarto día después de la cirugía facial que tuvo Magaly Medina. La amiga íntima de la 'urraca' mencionó que si bien la peruana ha tenido mucho dolor, ya ha empezado a bajar y la inflamación también.

"Hoy ya es el cuarto día postoperatorio, ya tiene mucho menos dolor, mucho menos inflamación, pero yo pienso y he visto que la cirugía de Diplén es una cirugía bastante compleja, dura más o menos 8 horas, un tiempo operatorio bastante largo. Después de ver la evolución, es una cirugía que me haría una vez en la vida", expresó.

En ese mismo sentido, contó algunos detalles de cómo es todo es proceso de la cirugía que sería muy complejo. Además, contó que este proceso dura varias horas y muchos días más de recuperación aún causando debilidad en el paciente.

"El paciente sale muy inflamado, muy adolorido. El dolor fuerte dura un día, luego ese dolor va bajando poco a poco. Al día de hoy ya tiene casi nada de dolor, solo por momentos. (...) Estoy segura que quedará increíble, pero es un proceso difícil. El paciente se siente un poco débil después de la cirugía, no está al 100%", aclaró.

Magaly ya podrá comer mejor

Como se le vio en las primeras imágenes, la periodista Magaly aún tendría algunos puntos en el rostro que serán quitados dentro de muy poco para mejor su alimentación y recuperación. Sin duda, está mejorando poco a poco con los cuidados debidos.

"Hemos estado con dieta blanda, puros puré, ya tiene un poco más de hambre. Al masticar le duele por algunos puntos que dejan los laterales externos, pero mañana le retiran eso y podrá comer mucho mejor", agregó finalmente.

De esta manera, la doctora Joana Bernedo afirma que este proceso tan complicado de la cirugía facial es algo que se debe realizar una vez en la vida. Así mismo, señala que Magaly Medina pasó por momentos muy dolorosos en los primeros días, pero que ha estado mejorando con el paso de los días y muy pronto podrá comer sólidos.