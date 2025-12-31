Roky's comparte alegría y tecnología a niños pacientes del Hospital del Niño con campaña solidaria

Como parte de su compromiso con la comunidad y el bienestar de la niñez peruana, Roky's visitó hace unos días el Hospital del Niño y realizó una emotiva campaña solidaria beneficiando a pequeños pacientes con la entrega de tablets y panetones.

La iniciativa buscó acompañar a los niños durante su estancia hospitalaria, ofreciéndoles herramientas tecnológicas que les permitan aprender, distraerse y mantenerse conectados.

"En Roky's creemos que el verdadero valor de una empresa también se refleja en su capacidad de aportar bienestar a quienes más lo necesitan, esta acción es una muestra de nuestro compromiso con nuestra comunidad. Continuaremos desarrollando iniciativas que fortalezcan lazos con la sociedad, llevando no solo sabor, sino también apoyo, empatía y momentos de felicidad", señaló Mauricio Garboza, jefe de marca de la empresa.

Con este tipo de acciones, Roky's reafirma su compromiso por contribuir positivamente a la familia peruana realizando acciones que vayan más allá de su actividad comercial a fin de promover valores como la empatía, la solidaridad y el trabajo conjunto.

ACERCA DE ROKY´S

Roky's es la cadena de restaurantes de pollos y carnes más grande del Perú, fundada en 1985 con un local pequeño que ofrecía pollos a la brasa y parrilladas de alta calidad. Desde entonces, Roky's ha crecido para convertirse en una importante cadena nacional con locales en todo el país, manteniendo su enfoque en satisfacer a los clientes con un excelente servicio y sabor inconfundible. La visión de Roky's es convertirse en la cadena de restaurantes peruana más grande a nivel nacional e internacional.

Aún está fresco aquel primer local que fundó esta emblemática marca peruana hace 40 años en Zárate. Un espacio acogedor con solo 15 mesas y 7 colaboradores que iniciaron lo que hoy se fortalece como la primera cadena de restaurantes que atrae a más de un millón de clientes al mes con más de 75 locales en el país.