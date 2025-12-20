Micheille Soifer conmueve al entregar canastas navideñas a personas en situación de calle: "Lo importante la empatía"

Michelle Soifer volvió a ganarse el reconocimiento del público, esta vez lejos de los reflectores y las polémicas. A pocos días de la Navidad, la conductora recorrió calles del Centro de Lima para llevar apoyo y momentos de alegría a trabajadores ambulantes y personas en situación de calle, gesto que generó una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Michelle Soifer sale a las calles a repartir canastas navideñas

Durante su recorrido por el Centro de Lima, Michelle Soifer entregó personalmente cada canasta, tomándose el tiempo de conversar con las personas que encontraba en su camino. Lejos de una entrega rápida o distante, la conductora se mostró dispuesta a escuchar historias y brindar palabras de aliento, generando momentos de evidente emoción.

"Veo que usted es un señor muy trabajador y le he traído esta canastita por Navidad con todo mi cariño", se le escucha decir en los primeros segundos del video que publicó en su cuenta de Instagram, mientras entrega uno de los presentes.

En el material audiovisual, que supera los dos minutos de duración, se observa a Soifer acercarse a un hombre que permanecía sentado en una banca. Tras conversar brevemente con él y conocer que pasaría la Navidad solo, la artista no ocultó su sensibilidad.

"Espero que disfrute esta canastita con todo mi amor para usted", expresó, destacando la importancia de acompañar, aunque sea por instantes, a quienes enfrentan situaciones difíciles durante las celebraciones de fin de año.

Visiblemente conmovida, la conductora de 'Arriba mi gente' explicó que este tipo de acciones nacen de la necesidad de compartir y generar conciencia. En la descripción de su publicación, dejó en claro el mensaje que buscaba transmitir con este gesto solidario.

"Hoy salí a entregar canastas navideñas a personas que lo necesitan y me llevé mucho más de lo que di: sonrisas, agradecimiento y recordatorios de lo importante que es la empatía", escribió Michelle Soifer, resaltando que pequeñas acciones pueden generar un impacto significativo.

Usuarios y amigos reaccionan al gesto solidario de Michelle Soifer

La publicación no tardó en viralizarse y generó una ola de comentarios positivos tanto de seguidores como de amigos cercanos a la artista. Muchos destacaron su sensibilidad y el hecho de que haya decidido involucrarse de manera directa, sin intermediarios, en la entrega de ayuda.

Entre los mensajes más recurrentes se leyeron frases como: "Qué linda, Michi", "Lo máximo, siempre es una buena oportunidad para dar", "Qué hermosa sorpresa, Michi, qué gran corazón" y "Eres lo máximo, saludos y bendiciones".

Asimismo, amigos cercanos también resaltaron que este tipo de gestos forman parte de la personalidad de Michelle Soifer.

"Los que te conocemos sabemos el gran corazón que tienes, que lo que haces es porque te nace hacerlo de corazón, no por ganar algo. Me siento muy feliz de que hagas feliz a los demás", comentó uno de sus contactos, reflejando el sentir de muchos.

Las reacciones coincidieron en valorar la autenticidad de la acción, subrayando que, en medio de la exposición mediática, este tipo de iniciativas ayudan a visibilizar realidades que suelen pasar desapercibidas, especialmente durante las fiestas.

Con esta iniciativa, Michelle Soifer evidenció que su impacto trasciende el entretenimiento. Al recorrer el Centro de Lima y entregar canastas navideñas a personas vulnerables, la conductora dejó un mensaje de solidaridad y cercanía humana, gesto que fue respaldado por la respuesta positiva del público y recordó el verdadero sentido de la Navidad.