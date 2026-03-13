Yaco Eskenazi y Ethel Pozo se pronuncian sobre rumores de un romance: "No tiene pies ni cabeza"

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, ha anunciado junto a Yaco Eskenazi que serán los conductores del programa reality de convivencia llamado 'La Granja VIP' que iniciará este lunes 16 de marzo. Aunque en la conferencia de prensa, ambos fueron consultados por los rumores de una romance en el pasado.

¿Hubo ROMANCE en el pasado?

El equipo de 'La Granja VIP' realizaron una conferencia de prensa para presentar este reality de convivencia donde 16 famosos vivirán juntos bajo un mismo techo durante tres meses. Los conductores serán Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes han sido vinculados anteriormente en una relación amorosa, a pesar de que ambos estaban casados.

"Un poquito escuchando a ustedes de esta amistad ¿Sobre este rumor que hay de un romance que los involucra?", le preguntaron, y Yaco primero respondió: "Eso rumor inició en 2018 y no tiene pies ni cabeza, nunca. Nosotros siempre hemos mantenido una amistad, ahí decían 'en los pasillos de América', ahí caminan todo el mundo".

Es así como de manera inmediata, Yaco descartó toda posibilidad de un romance con su compañera de conducción, como ya lo mencionó en el pasado. Ante esto, Ethel también decidió añadir que todo esto inició hace ocho años atrás, sin conocer la razón de ello.

"Ni en esta, ni en otra vida. Los rumores empezaron en una obra en los camerinos, es una obra infantil y todos los días llevaba a mis hijas. Cuando salió este rumor yo le escribí a Nataly y me dijo 'no tienes por qué', pero yo dije que horrible este rumor de gente mala", agregó.

Yaco y Ethel son solo amigos

En otro momento, Yaco Eskenazi aclara que son amigos de muchos años e incluso, conoció al esposo de Ethel hace más de 20 años. Afirma que todo eso inicia por personas malintencionadas que lanzan rumores sin ningún fundamento por llamar la atención.

"A veces es difícil para las personas que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar y que no pase nada más. Entonces, se inventan, se especulan y muchas personas son ligeras en soltar haciendo creer que pueden haber cosas, pero no. Conozco a su esposo hace 25 años, somos amigos del barrio", expresó el exchico reality.

De esta manera, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi estarán juntos nuevamente conduciendo un programa de televisión, y durante una conferencia de prensa, aprovecharon para reafirmar que nunca tuvieron algún tipo de romance en el pasado y que siempre fueron amigos.