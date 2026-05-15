Israel Dreyfus conmueve al revelar que creció sin su madre biológica: "Mi tía es mi mamá"

Israel Dreyfus es uno de los históricos chicos reality de 'Combate' que continúa vigente en el mundo del espectáculo gracias a su carisma y personalidad. En esta ocasión, el exchico reality sorprendió al abrir su corazón y compartir algunos episodios poco conocidos de su infancia y entorno familiar durante una reciente entrevista.

Israel Dreyfus revela quién asumió el rol de madre en su vida

Durante una reciente entrevista en el pódcast de Magaly Medina, Israel Dreyfus explicó que su madre biológica nunca ocupó un rol cercano en su crianza. Por ello, fue su tía Regina Dreyfus quien terminó convirtiéndose en la persona femenina más importante de su infancia.

"Mi figura materna es la hermana de mi papá, mi tía, que ella es mi madre. Ella es a quien también le tocó, escogió o tomó la decisión de criarme en una etapa de mi vida", narró.

El exchico reality recordó que creció junto a su padre y sus abuelos, pero fue su tía quien asumió el rol materno pese a tener su propio matrimonio. Además, aseguró que mantiene una buena relación con su madre biológica, aunque nunca llegó a verla como una figura de mamá.

"Yo crecí con mi papá hasta determinada edad. Mi figura materna cercana era mi tía. Mi tía tenía su matrimonio, nunca pudo tener hijos. Mi mamá biológica también me veía, pero no como una mamá. Al final la terminé viendo como una tía. Le tengo mucho cariño, no hay resentimiento, no hay traumas de por medio, es lo que me tocó y listo", señaló Dreyfus.

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Israel Dreyfus agradece el esfuerzo de su padre

Israel Dreyfus también dedicó unas palabras a su padre y reconoció que hizo todo lo posible por darle estabilidad durante su niñez, pese a las dificultades familiares que atravesaron.

"Mi papá se casó con mi mamá y el matrimonio duró dos años, creo. Un año y medio. Nunca me gané con peleas, nunca los vi discutiendo juntos. Mi papá dentro de lo que pudo, de sus posibilidades, trató de ser el mejor papá posible dentro de sus aciertos y desaciertos, porque tampoco fue el papá perfecto", reveló.

Sin embargo, el exchico reality admitió que no tuvo una convivencia sencilla con su madrastra y sus medias hermanas. Según contó, la relación con la entonces pareja de su padre fue complicada durante varios años.

En conclusión, Israel Dreyfus decidió abrir su corazón y compartir detalles poco conocidos de su infancia. Aunque atravesó momentos difíciles por la ausencia de su madre biológica, aseguró que hoy valora el apoyo que recibió de su familia y recuerda esa etapa sin rencores.